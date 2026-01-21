Странно, но почему-то всегда польские фермеры блокируют украинскую границу, а не немецкую

Акцию несогласия с действиями польского правительства фермеры начнут 23 января. Они планируют развернуть свои ряды и разместить технику перед пунктом пропуска "Долгобичув – Угринов".

Польская сторона уже сообщила украинскую пограничную и таможенную службы. Информацию об этом на своей ФБ-странице также озвучила Гостаможслужба.

По сценарию прошлых лет

Ожидается "блокирование автодороги, ведущей к пункту пропуска со смежной стороны", то есть к украинской границе, куда от МАПП рукой подать.

Акция продлится с 11:00 до 15:30 по польскому времени. По другим источникам, сельхозпроизводители соседней страны анонсируют проведение акции протеста в течение всего дня, 23 января.

Пункт пропуска “Долгобичув” за время простоя не сильно озаботится убытками, а вот украинская сторона недополучит немало грузов. Фото: из открытых источников

На Угринов лучше не ехать

Львовская таможня уже обратилась с просьбой учитывать обстоятельства с блокировкой и для пересечения границы выбирать альтернативные соседние пункты пропуска.