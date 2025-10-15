Subaru готовит громкий дебют в Токио: электрический STI и новый хот-хэтч на горизонте

ФОТО: Subaru|
Тизер новых концептов Subaru
Как сообщает Carscoops, обе новинки получили предварительные названия Performance-E и Performance-B, и хотя официально это лишь шоу-кары, по дизайну и описанию они вполне похожи на будущие серийные модели.
Performance-E: первый полностью электрический STI
Subaru описывает его как “предвестника нового поколения бренда”. На тизере видно агрессивный обвес, широкие воздухозаборники, светодиодную оптику на всю ширину и форму кузова, приближенную к фастбеку или хэтчбеку. Концепт обещает:
- полностью электрическую силовую установку,
- аэродинамичный дизайн и практичный салон,
- инновационные технологии для “интуитивного и увлекательного управления”.
Performance-B: новый WRX STI, но в кузове хэтчбек
Второй концепт - это возвращение культовой формулы WRX STI Hatch, которой фанаты ждут с 2008 года.
- Под капотом - оппозитный двигатель + симметричный полный привод.
- Фары и капот похожи на нынешний WRX, но кузов переделан в пятидверный хэтчбек.
- Есть более широкие крылья, агрессивный бампер и большое антикрыло.
Если Subaru решится запустить его в производство - это будет прямой конкурент Toyota GR Corolla и Honda Civic Type R. Кроме STI-концептов, Subaru привезет на выставку:
- Trailseeker (E-Outback) - полностью электрический кроссовер с багажником на крыше;
- Forester Wilderness с каноэ на крыше;
- Outback Wilderness с велосипедами и дополнительным снаряжением.
Family Huckster
И на десерт - легендарный Family Huckster: Subaru GL Wagon 1983 года, переделанный в 800-сильного монстра для гравийных ралли.
Официальная премьера состоится 29 октября, когда президент Subaru Ацуши Осаки проведет пресс-конференцию. Судя по настроениям компании, “спящий” бренд STI может проснуться уже совсем скоро - и, возможно, в электрическом формате.