Subaru готовит громкий дебют в Токио: электрический STI и новый хот-хэтч на горизонте

Как сообщает Carscoops, обе новинки получили предварительные названия Performance-E и Performance-B, и хотя официально это лишь шоу-кары, по дизайну и описанию они вполне похожи на будущие серийные модели.

Performance-E: первый полностью электрический STI

Subaru описывает его как “предвестника нового поколения бренда”. На тизере видно агрессивный обвес, широкие воздухозаборники, светодиодную оптику на всю ширину и форму кузова, приближенную к фастбеку или хэтчбеку. Концепт обещает:

полностью электрическую силовую установку,

аэродинамичный дизайн и практичный салон,

инновационные технологии для “интуитивного и увлекательного управления”.

Performance-B: новый WRX STI, но в кузове хэтчбек

Второй концепт - это возвращение культовой формулы WRX STI Hatch, которой фанаты ждут с 2008 года.

Под капотом - оппозитный двигатель + симметричный полный привод.

Фары и капот похожи на нынешний WRX, но кузов переделан в пятидверный хэтчбек.

Есть более широкие крылья, агрессивный бампер и большое антикрыло.

Если Subaru решится запустить его в производство - это будет прямой конкурент Toyota GR Corolla и Honda Civic Type R. Кроме STI-концептов, Subaru привезет на выставку:

Trailseeker (E-Outback) - полностью электрический кроссовер с багажником на крыше;

Forester Wilderness с каноэ на крыше;

Outback Wilderness с велосипедами и дополнительным снаряжением.

Family Huckster

И на десерт - легендарный Family Huckster: Subaru GL Wagon 1983 года, переделанный в 800-сильного монстра для гравийных ралли.

Официальная премьера состоится 29 октября, когда президент Subaru Ацуши Осаки проведет пресс-конференцию. Судя по настроениям компании, “спящий” бренд STI может проснуться уже совсем скоро - и, возможно, в электрическом формате.