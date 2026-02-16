Subaru не отказывается от идеи компактного пикапа

Речь идет о модели с несущим кузовом, то есть не классический рамный пикап, а более “легковой” вариант, ориентированный на ежедневный комфорт и универсальность. Потенциально это мог бы быть духовный наследник культовых Subaru Baja или даже BRAT. Генеральный директор Subaru Australia Скотт Лоуренс во время презентации нового Outback 2026 подтвердил: в компании ведутся дискуссии о создании пикапа.

По его словам, хотя бренд сейчас сосредоточен на SUV вроде Forester и Outback, тема компактного пикапа “никогда не снималась с повестки дня”. Окончательного решения еще нет, но концепция активно обсуждается и на глобальном уровне, отмечает Auto24, ссылаясь на Carscoops.

Ставка на имеющуюся платформу, а не раму

Subaru вряд ли будет пытаться конкурировать в переполненном сегменте среднеразмерных рамных пикапов. Логичнее сделать ставку на собственные сильные стороны: полный привод, комфортную управляемость и универсальность. Вероятный пикап будет построен на общей платформе с Subaru Outback или Subaru Forester, с использованием уже знакомых бензиновых и гибридных силовых агрегатов. Это в том числе позволит снизить затраты на разработку. То есть вместо “рабочей лошадки” для тяжелого бездорожья мы можем получить практичный автомобиль для ежедневного использования, активного отдыха и городских поездок.

Subaru Outback 2026

Конкурент Ford Maverick?

Самый очевидный ориентир - Ford Maverick, который в США стал настоящим хитом благодаря компактным размерам, доступной цене и гибридной версии. В отличие от Maverick, который базируется на платформе Bronco Sport и Escape, Subaru могла бы предложить фирменный симметричный полный привод уже в базе и это стало бы сильным аргументом на рынке Северной Америки. Для сравнения, стартовая цена Maverick в США сегодня начинается примерно от 24–25 тысяч долларов. Именно в этом ценовом коридоре пришлось бы позиционировать и потенциальный пикап Subaru.

Возможное сотрудничество с Toyota

Еще один вариант развития событий - углубление партнерства с Toyota. По информации инсайдеров, обе компании изучают возможность создания компактного пикапа с несущим кузовом, а также совместной электрической модели. В перспективе это может означать появление электрифицированной версии или даже полностью электрического компактного пикапа.

Subaru Baja

Вернется ли Baja?

Оригинальный Subaru Baja продавался в США с 2003 по 2006 год. Модель сочетала платформу легкового автомобиля с открытым кузовом. Коммерческого успеха она тогда не достигла, но с годами получила культовый статус. Сегодня рынок изменился. Спрос на компактные пикапы вырос, а покупатели все чаще ищут альтернативу крупным рамным моделям.

Если Subaru действительно решится на новый проект, возвращение знакомого названия вроде Baja или Brat может стать сильным маркетинговым шагом. Пока же компания держит паузу - но явно не закрывает двери.