Subaru снижает цены на Forester в США: доступнее на 1,3-2 тысячи долларов

Дополнительно гибридную версию Forester теперь производят в США - и, похоже, именно локализация позволила скорректировать прайсы вниз, отмечает Auto24.

Forester Sport Onyx Edition стоит от $36 495 и базируется на комплектации Sport. Она получила черные акценты кузова, темно-серые эмблемы и 19-дюймовые легкосплавные диски с темным металлическим покрытием.

Полезно: Тест-драйв Subaru Forester: знаешь, что имеешь

В салоне - двухцветная обивка StarTex в черно-сером исполнении с коричневой контрастной строчкой, кожаный руль, металлические декоративные вставки и премиальная аудиосистема Harman Kardon с 11 динамиками. Поскольку версия создана на базе Sport, она имеет подвеску с настройкой под активную дорожную езду и систему SI-Drive с режимами Intelligent и Sport Sharp.

Массовое снижение цен

Subaru не вдается в детали, но отмечает “постоянном акценте на ценности”. Базовая версия Forester остается на уровне $29 995, сообщает Carscoops, хотя другие комплектации подешевели:

Forester Premium - $31 995 (экономия $1 390);

Forester Sport - $34 795 (минус $1 310);

Forester Wilderness - $36 995 (минус $1 390);

Forester Limited - $35 995 (экономия $1 700);

Forester Touring - $39 995 (минус $1 600).

Таким образом, снижение стоимости достигает $1 300–2 015 в зависимости от версии.

Гибрид стал дешевле после локализации

Forester Hybrid 2026 года теперь производится в Америке. Модель получила незначительные обновления, в частности модернизированный селектор трансмиссии и измененный дизайн подстаканников. Цены также снижены:

Premium Hybrid - $34 730 (минус $1 865);

Sport Hybrid - $37 930 (экономия $1 665);

Limited Hybrid - $38 995 (минус $2 015);

Touring Hybrid - $41 545 (экономия $1 750).

Генеральный директор Subaru of America Джефф Уолтерс объяснил решение просто: потребители как никогда сосредоточены на доступности - и компания видит в этом возможность предложить больше за те же деньги.

Техника без изменений

Обычный Forester оснащается 2,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 180 л.с. и крутящим моментом 241 Нм. Он работает в паре с вариатором и фирменной симметричной системой полного привода. В то же время гибридная версия также базируется на 2,5-литровом двигателе, но дополняется двумя электромоторами и литий-ионной батареей.

Напомним: Электрическая Toyota C-HR также оказалась существенно дороже своего близнеца от Subaru в США

Суммарная мощность составляет 194 л.с. Расход топлива заявлен на уровне примерно 6,7 л на 100 км в городе, 6,9 л на трассе и около 6,5 л в смешанном цикле. Subaru фактически делает ставку на проверенную формулу - знакомая техника, минимальные изменения в оснащении, но более низкая цена. В условиях растущей конкуренции и давления на бюджеты покупателей такой подход может оказаться стратегически правильным.