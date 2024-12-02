Суд отменил протокол за управление в состоянии опьянения из-за того, что полицейские ввели водителя в заблуждение

Производство по делу по ст.130 КУоАП (управление в состоянии опьянения) было закрыто из-за введения копами водителя в заблуждение относительно процедуры прохождения осмотра - не находясь в состоянии опьянения, человек подписал протокол. (Шевченковский районный суд города Киева № 761/33508/24 от 02.12.2024 г.). Об этом пишет protocol.ua.

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Согласно протоколу об административном правонарушении, составленного полицейским, было установлено, что водитель управлял транспортным средством с выраженными признаками наркотического опьянения, а именно: дрожание пальцев рук, неестественный бледный покров кожи лица, поведение, не соответствующее обстановке. Указано, что от прохождения освидетельствования на состояние наркотического опьянения в установленном законом порядке у врача-нарколога отказался, следовательно патрульный, в действиях водителя констатировал нарушение требований п. 2.5 Правил дорожного движения, за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 130 КУоАП.

Однако оказалось, что работниками полиции было введено в заблуждение водителя, который спешил на железнодорожный вокзал встречать жену с ребенком, приехавшие из Польши. Его остановили работники полиции и заявили, что подозревают у него состояние опьянения. Далее они сообщили, что якобы после составления в отношении него админпротокола он сможет самостоятельно пройти осмотр на состояние наркотического опьянения (в частной клинике) и предоставить все доказательства в суде. Он поверил в разъяснения сотрудников полиции и согласился подписать протокол. В дальнейшем в тот же день он прошел осмотр у врача-нарколога, который не обнаружил у него признаков опьянения, то есть через 1 час. 25 мин. после обнаружения у него признаков наркотического опьянения патрульными.

В ходе судебного разбирательства было установлено (путем описания видеозаписей представленных защитником), что остановка транспортного средства была безосновательной. Коп доставил водителя в учреждение здравоохранения для прохождения осмотра, однако приведенное опровергалось исследованными видеозаписями с нагрудных камер полицейских. Кроме того, сама видеозапись состояла из нескольких записей, что не согласуется с требованиями Инструкции по осуществлению непрерывной записи с момента остановки транспортного средства до окончания оформления административных материалов и объявления содержания протокола лицу, в отношении которого он составлен. Полицейский, который непосредственно общался с водителем, имел предвзятое отношение, придумал признаки наркотического опьянения и намеренно ввел последнего в заблуждение.

Таким образом, работники полиции воспользовались стрессовым состоянием водителя, выдумав признаки наркотического опьянения, ввели последнего в заблуждение относительно альтернативного способа прохождения им осмотра на состояние опьянения (самостоятельно), кроме того, учли, что учитывая занятость, водитель откажется от осмотра и на него будет составлен протокол по ст. 130 КУоАП, а также намеренно скрыли от водителя правовые последствия составления протокола по указанной статье. Именно в результате введения в заблуждение последний согласился на самостоятельное прохождение освидетельствования на состояние опьянения у врача-нарколога. Вместе с тем, отсутствие у него состояния наркотического опьянения подтверждается заключением КМНКЛ “Социотерапия” составленным через 1 час. 25 мин. после обнаружения у него признаков наркотического опьянения патрульными.

Шевченковский районный суд города Киева, полностью приняв доводы защитника - закрыл производство по делу.