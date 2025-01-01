Сувенирные пикапчики помогут собрать деньги на настоящие

Акция проводится в рамках инициативы "От малого к великому". Технику не планируется распределять по войскам, на все закупленные деньги пикапы будут переданы адресно – Третьей отдельной штурмовой бригаде ВСУ.

В рамках акции каждый покупатель может превратить покупки в EVA и на EVA.UA на важный шаг к приближению победы, добавив в свою корзину – виртуального или реального – сувенирную машину ГеройСаг по специальной цене 99 гривен. Обычно такая машина стоит 199 грн.

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"Этот сувенирный автомобиль, который помогает собирать на транспорт для украинской армии в рамках масштабной инициативы “От мала до велика”, уже стал одним из символов помощи ВСУ. Его покупают взрослые и дети, чтобы поддержать военных, в частности, сделать Силы обороны и безопасности Украины более мобильными, обеспечив их надежным и выносливым автотранспортом", – прокомментировали анонсированный проект в EVA.

Акция "Добавь хода" продлится в магазинах EVA и на EVA.UA с 10 июля по 20 августа 2025 года. Все средства организаторы направят на автомобили типа pick up для многофункционального использования – оперативных и логистических задач, эвакуации раненых из зоны боевых действий, передислокации, мобильных зенитных отрядов и тому подобное.

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Напомним, EVA стала первым партнером инициативы "От малого к великому", стартовавшей в октябре 2023 года. С тех пор благодаря клиентам сети на закупку автомобилей для ВСУ удалось аккумулировать почти 3,5 млн грн.

"Собранные средства уже превратились в 11 пикапов для наших защитников и защитниц. Еще один пикап вскоре отправится именно в Третью штурмовую. Но из-за того, что бригада очень активно задействована в обороне Украины, их потребности в транспорте – существенно больше. Поэтому мы с фондом приняли решение ввести для клиентов акцию "Добавь хода" со специальными условиями. Чтобы как раз-таки добавить хода сбора средств на пополнение автопарка Сил обороны", – уточнила директор департамента маркетинга сети EVA и EVA.UA Анна Гришина.