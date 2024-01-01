Suzuki представила компактный седан Dzire стоимостью 8000 долларов

Узнать модель можно по характерным угловатым светодиодным фарам, более крупной решетке радиатора, 14- или 15-дюймовым колесным дискам, коротким свесам и квадратным задним фонарям и маленькому спойлеру.

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Как сообщает Carscoops, габаритные длина автомобиля составляет 3995 мм, а колесная база – 2450 миллиметров. Это позволяет компактному седану иметь багажник в 382 литра. В салоне Dzire имеет приборную панель подобную Swift, однако имеет несколько других уникальных элементов, как вот деревянная отделка в салоне.

Аналоговая панель приборов сочетается с 9-дюймовой информационно-развлекательной системой, которая имеет беспроводное подключение Android Auto и Apple CarPlay. Модели с более высокими характеристиками также оснащены автоматическим кондиционером, 360-градусной камерой, беспроводной зарядной панелью, электрическим люком и функциями Suzuki Connect.

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Интересно, что Dzire является первым Maruti Suzuki, который получил пять звезд в тесте Global NCAP. Все комплектации стандартно оснащены шестью подушками безопасности, электронной системой стабилизации и другими опциями безопасности. Новый Dzire оснащен атмосферным бензиновом 1,2-литровым трехцилиндровым двигателем мощностью 80 82 л.с. Также есть агрегат, выдающий 70 л.с. и работающий на CNG.

Двигатель сочетается с пятиступенчатой механической или автоматической коробкой передач, передающих крутящий момент на переднюю ось. Стоимость Suzuki Dzire в Индии начинается от 6,79 лакх рупий, что эквивалентно 8000 долларов. В то же время за флагманскую версию просят до 10,14 лакх рупий 12 000 долларов