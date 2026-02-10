Suzuki представила новый Across - это почти полная копия Toyota RAV4

По сути, это еще один пример тесного сотрудничества Suzuki и Toyota, но теперь с минимальными различиями между “оригиналом” и “близнецом”, сообщает Auto24.

Дизайн без экспериментов - максимум практичности

Если предыдущий Across имел другую переднюю часть, то новая модель почти полностью повторяет RAV4 Adventure. Такой подход позволил Suzuki избежать сложных изменений конструкции. Кроссовер имеет длину 4600 мм и стандартно оснащается 18-дюймовыми легкосплавными колесами темно-серого цвета.

Палитра цветов кузова максимально сдержанная и включает всего четыре варианта: Massive Gray, Ever Rest, Super White, Attitude Black. В салоне отличий от Toyota практически нет, ведь изменен только логотип на руле. Оснащение включает 12,3-дюймовую цифровую панель приборов, мультимедийную систему с экраном диагональю 12,9 дюйма, проекционный дисплей, беспроводную зарядку смартфона, пять портов USB-C и полный пакет современных систем помощи водителю.

Плагин-гибрид без альтернатив

В отличие от RAV4, новый Across предлагается исключительно как гибрид с подзарядкой от сети (PHEV). Силовая установка сочетает бензиновый двигатель объемом 2.5 литра и два электромотора. Суммарная мощность системы составляет 224 кВт (304 л.с.), а тяга передается на все колеса через трансмиссию E-CVT и систему полного привода E-Four. Водителю доступны четыре режима движения: Normal, Eco, Sport и Trail.

Официальный запас хода на электротяге еще не объявлено, но технически родственный RAV4 PHEV способен проезжать до 100 км без использования бензина благодаря батарее емкостью 22,7 кВт-ч. Разгон до 100 км/ч занимает 6,1 секунды. Это лишь немного медленнее Toyota, но разница на практике вряд ли будет ощутимой.

Два Across - две разные истории

Европейская версия дебютировала в Нидерландах и вскоре появится на других рынках региона. Цены пока не объявлены. Интересно, что Suzuki параллельно продает другой Across на Сейшельских островах - это совсем другая модель, меньше по размерам и не связана с RAV4 технически.

Рациональный выбор без риска

Новый Suzuki Across не пытается быть оригинальным, а делает ставку на проверенную формулу. Покупатели получают практически Toyota RAV4 PHEV с альтернативным логотипом, полной совместимостью аксессуаров и знакомыми характеристиками. Для тех, кто ищет надежный плагин-гибридный кроссовер без экспериментов, такая стратегия может оказаться вполне оправданной.