Маляр в Rolls-Royce заработывает больше пилота самолета: за что такая зарплата

В эпоху автоматизации производства наносить на кузов в ручном режиме специальной краской только одну декоративную линию поручено маляру Марку Корту. Никому другому так ювелирно изящно сделать прямую полоску от фар до задних фонарей не удается.

Как отмечает moto.pl, эта работа требует абсолютной точности, поскольку краска мгновенно сцепляется с кузовом. Малейшая ошибка обернется отправкой автомобиля на новую перекраску, что неприемлемо для нового Rolls-Royce.

Перевыполнять план здесь не принято

Речь идет не только о тоненькой линии, поскольку заказчики еще просят иногда добавить какой-то графический элемент в виде орнамента – это может быть листок, гроздь винограда, лепестки цветов и тому подобное.

В среднем для нанесения одной полоски тратится до трех часов. И это для линии в 5 метров длиной. Считай, чуть больше полутора метров в час. Таким образом за день мастер успевает обработать только один автомобиль.

Половину своей жизни Марк Корт посвятил одному делу – ручной росписи линий на лимузинах Rolls-Royce. Фото: Rolls-Royce

Большего от него и не требуют – производитель дорожит репутацией и отступать от собственных стандартов не желает. Имидж держится на совершенстве всего процесса. Нанесенная вручную линия одна из таких визитных карточек.

Штрих эксклюзивности завершающий

Его линии – одна из последних операций, наносимых перед отгрузкой, что делает их настоящим завершающим штрихом. Работа выполняется в штаб-квартире бренда в Гудвуде в специально отведенном месте, где никто и ничто не отрывает от работы.

И это понятно, поскольку речь идет о соблюдении стандартов одного из самых эксклюзивных автомобильных брендов в мире. Однако исключения бывают. Если Rolls-Royce поврежден где угодно в мире, Марк отправляется туда за счет завода со своим набором кистей, чтобы нанести линию кузова и орнамент.

Изящная линия и графический элемент ручного нанесения выделяет бренд от всех других автомобилей мира. Коллаж: Авто24

Эксклюзив стоит дорого

С 2003 года Марк Корт остается единственным человеком, которому доверяли красить ручную роспись кузовов Rolls-Royce. Это – признание профессионального уровня.

Конечно, ручная покраска тонкой полоски (линии кузова) на новеньких автомобилях Rolls-Royce стоит знатно. Некоторые ресурсы указывают, что ему платят примерно 500 000 долларов за каждый завершенный автомобиль. Но скорее всего, речь идет о годовой зарплате.

От вывесок до роскоши

В свое время Марк Корт был художником по ручной росписи надписей и вывесок, то есть художник рекламы. Затем он переквалифицировался, оттачивал свою технику в BMW, где детали декора мотоциклов все еще расписывали вручную.

Его способность создавать идеально прямую линию по длинному кузову стала его визитной карточкой. Именно этот опыт работы с кистью позволил ему пройти процесс набора и начать работу в Rolls-Royce.

Работа практически без отпусков

Марк Корт к самому изысканному автомобилю относится опосредованно – для него это рабочее место, где брак не допускается. Сосредоточенность, независимо от цены, исполнения и будущего владельца автомобиля.

Линия, которую провел Марк, является опционом примерно за 5000 евро нетто. Фото: Rolls-Royce

Длительные перерывы в работе затрудняют возвращение к рабочему процессу, поэтому Корт редко берет отпуск. Когда завод не работает из-за новых моделей, он путешествует в разные уголки мира, чтобы расписывать автомобили клиентов или демонстрировать свои навыки на мероприятиях бренда.

Инструмент также ручной работы

Основным рабочим инструментом мастера эксклюзивной росписи является кисточка. Она также ручного изготовления, набирается из беличьих волос.

В основном материал берется из хвоста белки. Там волоски длинные, мягкие, эластичные и хорошо соответствуют назначению благодаря острому кончику. Их завод заказывает у частного мастера, размеры кисточек из беличьего ворса Марк Корт определяет сам.

Довольно часто к классической полоске заказчики просят добавить маленький орнамент и экслизивная роспись становится более изысканной. Фото: сайт bentleyspotting.com

Кстати, в свое время в Украине была мощная школа мастеров по ручному изготовлению кисточек именно из беличьих хвостов. В основном они работали на фаянсовых и фарфоровых заводах, где посуду расписывали вручную. Сейчас в Украине таких мастеров осталось не более десятка.

Профессия Марка Корта под угрозой исчезновения

В руководстве Rolls-Royce признают, что замену мастеру такого уровня трудно найти. Сейчас самым большим вызовом для компании является поиск кого-то, кто бы взял на себя эту уникальную роль.

Но такизхх спецов пока нет. Считай, ювелир малярного дела. Все в работе выверено до миллиметра. Марк наносит пудру на кончики пальцев, чтобы обеспечить плавное скольжение, обеспечивая идеально ровную линию шириной 3 мм без каких-либо искажений.

Марк Корт: я последний человек на заводе, который касается машины, прежде чем она попадет к клиенту. Фото: Rolls-Royce

Попытки обучить дополнительных сотрудников были неудачными, и даже сын Марка Корта выбрал другой карьерный путь.

Несмотря на такую проблему, бренд продолжает предлагать клиентам дополнительные росписи вручную, включая инициалы и декоративные мотивы. Это демонстрирует, что в мире роскоши человеческая точность все еще имеет ценность, которую ни одна машина не может заменить.