TAD из Хмельницкой вышел на рынок США

Основанная в Америке компания также будет заниматься перевозками. Организационные процедуры становления уже идут полным ходом.

Новость о начатой деятельности на американском рынке озвучил на своей ФБ-странице учредитель и владелец украинской компании по производству специальных прицепов TAD Виталий Мельник.

Машины взяли с нулевым пробегом

Американская компания, руководить транспортно-логистическим направлением которой поручено Виталине Мельник, дочери хозяина TAD, на стартовых позициях уже приобрела первые пять грузовиков. Это – легендарные Peterbilt, 4- и 3-осные тягачи в хорошей комплектации, ориентированные на oversized, то есть негабаритные перевозки.

Все машины специально выбраны с удлиненными кабинами. В таких салонах предусмотрена жилая и бытовая зона со всеми удобствами для отдыха в длительных рейсах.

Семейный бизнес предпринимателя с Хмельнитчины незаметно перерос в трансграничный и набирает в США семимильный ход. Фото: Виталий Мельник

Вся техника новая, непосредственно с заводов. Активно формируется команда водителей и менеджеров, осуществляется конкретный мониторинг для предоставления услуг по перевозке негабарита. Уже брошен клич к выходцам из Украины присоединиться к компании, название которой еще не озвучено.

Украинским тралам в США быть

Несмотря на то, что здесь ожидают поступления заказанных первых прицепов RGN и STEP DECK extendable trailers, в дальнейшем компания будет ориентироваться на прицепные системы украинского бренда TAD. Ими планируется не только комплектовать собственный автопарк в Чикаго, но и выводить на рынок США.

Отмечается, что в процессе изготовления находится первый прицеп для такой поставки. Сейчас в коллаборации с американской компанией такой прицеп уже производится на украинском заводе.

Украинское направление также развивается

В Украине создана одна из самых мощных логистических компаний в своей отрасли TAD transportation of oversized cargos (Перевозка негабаритных грузов TAD). В компании надеются, что 2026 будет очень интересным и содержательным в транспортно-логистическом сегменте.

Уже направлены инвестиции на расширение украинского флота. В частности будет прирост на 33 новые авто, преимущественно 4-осные сверхмощные тягачи Volvo и MAN.

Каким по объему и количеству будет американский парк компании, не сообщается, но первая партия магистральных тягачей свидетельствует об амбициозных планах. Фото: Виталина Мельник

Ожидается комплектация автопоездов большим и разнообразным количеством модульных прицепных систем, в частности "телескопами" до 76 м, лифтерами для перевозки больших ветряков и тому подобное.

Конечно, все обновление к магистральным тягачам будет собственного бренда - TAD manufacturing of special trailers (Производство специальных прицепов TAD).