Такое столкновение не может считаться ДТП, потому что произошло не на дороге

Инцидент произошел в воскресенье утром, 29 июня 2025 года. Коммерческий автомобиль Ford Transit Connect службы организации питания протаранил припаркованный самолет American Eagle Embraer E175LR.

В коротком сообщении airlineratings.com, не подаются подробности, констатируется лишь факт аварии. Событие не относится к категориям ДТП, поскольку произошло вне дороги общего пользования в режимной зоне парковки летательных аппаратов.

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Удар от столкновения был мощный. Минивэн кейтеринговой компании раздавило под самолетом, его крышу сплющило. К счастью, водитель машины не пострадал, но из-за полученных легких травм был доставлен в местную больницу для более тщательного обследования и оказания необходимой помощи.

Фото: сайт airlineratings.com

Самолет, эксплуатировавшийся авиакомпанией Republic Airways от имени American Eagle, на момент инцидента был пуст. По фото видно поврежденное днище, характер которого свидетельствует о выводе ЛА из эксплуатации на долгое время.

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Более подробно о повреждениях будет выяснено в ходе экспертной оценки специалистов. После столкновения самолет был отбуксирован в ангар для технического обслуживания American Airlines для дальнейшего осмотра.

Однако уже сейчас эксперты уверяют, что убытки от простоя самолета Embraer E175LR будут большие. Это довольно популярный региональный реактивный самолет, который обычно используется авиакомпанией American Eagle для коротких и средних рейсов.

Фото: сайт airlineratings.com

В стандартном серийном исполнении он имеет 76 мест, включая 12 мест первого класса, 20 мест премиум-эконом и 44 места эконом.

Следствие продолжается. Вероятно, виновником инцидента будет признан водитель и компания LSG Sky Chefs, которая является мировым лидером в сфере авиационного кейтеринга и бортовых услуг. Кстати, это дочерняя компания Deutsche Lufthansa.