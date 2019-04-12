Сезон Formula D 2019 будет отличаться от предыдущих, благодаря новому дрифт-кару команды Napoleon Motorsports.

Дрифтер Трэвис Ридер будет соревноваться в нынешней серии Formula Drift за команду Napoleon Motorsports. Впервые в истории соревнований – на электрокаре.

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Наполеоновский Chevrolet Camaro EL1 оборудован электрической силовой установкой с тяговой батареей на 38,4 кВт*ч и электромотором, производительностью в 515 лошадей и 1084 ньютонметров. Вся энергия направляется на заднюю ось масл-кара, обеспечивая более чем достаточную силу для движения в затяжном управляемом заносе.



Поскольку электрический боевой "строй" лишен традиционной коробки переключения передач, дрифтер не сможет применить один из важнейших методов для того, чтобы пустить машину в занос. И Napoleon Motorsports уверяет, что никакой проблемы в этом нет, поскольку огромный крутящий момент позволяет начать маневр обычным отпуском и нажатием педали газа с поворотом руля.

Еще одна интересная особенность Napoleon Motorsports Chevrolet Camaro EL1 – он будет единственным бесшумным болидом в соревнованиях Formula D.

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