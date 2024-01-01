Танки для Украины: что еще есть в новом пакете вооружения от Германии

В нынешнем транше самым мощным пакетным сегментом стали танки. Сразу восемь исправных боевых машин Leopard 1A5 направляется в Украину.

Всего по совместному проекту Германии и Дании Киеву передано 58 "Леопардов", находившихся на складах резерва и в линейных войсках. Вся техника в зависимости от технического состояния прошла капитальный ремонт или сервисное обслуживание, а также обязательные ходовые, боевые испытания.

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Парк Сил обороны Украины с этого же транша также пополнится двумя ремонтно-эвакуационными машинами Bergepanzer 2, полевым госпиталем с надлежащим медицинским оборудованием, транспортно-энергетической инфраструктурой для автономной работы. Также придет немало вооружения, боеприпасов и амуниции.

О танках Leopard в поставках мы уже не раз рассказывалии, описывая их технические возможности и результаты использования на поле боя. А вот РЭМы Bergepanzer, хотя и встречаются часто в транспортных траншах, рассказов о них шло значительно меньше.

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Украинские воины довольно положительно отзываются о немецких бронированных ремонтно-эвакуационных машинах. По ходовой части и силовым агрегатом это все тот же танк Leopard 1. Разница лишь в том, что здесь нет обычной башни и пушки. Однако на инженерное и ремонтное оборудование, эвакуационную атрибутику машина богата (см видео ниже).

Здесь в обязательном комплектовании идет тросовый кран и фронтальный земляной плуг (бульдозерный отвал). Так что это отчасти еще и инженерная строительная техника, с помощью которой можно возводить фортификационные сооружения.

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При необходимости есть версии с телескопической стрелой, на макушку которой навешивается экскаваторный ковш (см. видео ниже), гидравлический молот, ямобур, гидравлические ножницы или другой инструмент. Вылет телескопической стрелы с экскаваторной или любой другой рабочей навеской достигает 9,15 метра.

Также в стандартном наполнении есть лебедка, сварочный аппарат, помпа водоотведения, может устанавливаться мачта с фонарями освещения, а в инструментальных ящиках находится большое количество инструмента для полевых ремонтных работ, в т.ч. электрического, питающегося от генераторной установки.

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Привод на навесную рабочую атрибутику обеспечивает гидравлическая насосная станция, питающаяся от базового 830-сильного двигателя. Этот же силовой агрегат приводит в движение гусеничную ходовую базу.

Иллюстративный материал из открытых источников