"Тариф" за пересечение границы в Молдову без досмотра авто не такой уж и большой

Пограничник, фамилия которого и звание не озвучено, организовал незаконный пропуск транспортных средств через пункт пропуска на границе с Республикой Молдова.

"Работал" инспектор вдохновенно и даже ударно. Об этом на своей ФБ-странице сообщает пресс-служба Государственного бюро расследования.

Читайте также За вымогательство "десятины" с тендера офицер-пограничник может получить 10 лет тюрьмы

Следствие ведут...

Детали "активной работы" инспектора Государственной пограничной службы выясняли следователи ГБР, работники СБУ и подразделения внутренней безопасности Госпогранслужбы. Подозрения подтвердились.

В ходе скрытого надзора и полученной оперативной информации инспектор в течение своей смены незаконно пропускал по такой схеме не меньше десять автомобилей.

Читайте также Кому достались найденные в поле машины контрабандистов

Сколько берут...

Следствие установило, что чиновник обеспечивал проезд автомобилей без обязательного таможенного и пограничного досмотра. На такую услугу пограничник установил тариф, что колебался от 1 тыс. долларов США с каждого транспортного средства.

Теперь следствию предстоит выяснить детали этой схемы и географию дальнейшего потока денег, поскольку скрыть от коллег по смене подобные процедуры невозможно.

Читайте также Как пограничники тестируют украинский вездеход-амфибию "Безумный кочевник": видео

Сколько дают...

Инспектора пограничной службы задержали на рабочем месте сразу после получения очередной суммы. Вещественные доказательства в виде полученных денег были очень убедительны.

Фигуранту дела сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.