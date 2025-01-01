Тендерные заработки чиновницы пошли на миллионы гривен

Все-таки выплыло такое паскудное дело наружу. Сделку чиновницы разоблачили детективы Бюро экономической безопасности в Полтавской области. Как говорится в сообщении на ФБ-странице этого ведомства, женщину будут судить.

В ходе досудебного расследования установлено, что уполномоченное лицо по публичным закупкам в июле прошлого года согласовала договор о закупке спецтехники стоимостью более 9 млн грн. Все было вроде законно и выдержано процедурой государственных закупок. Но...

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Чиновница в интересах поставщика, частного предприятия, нарушила требования действующего законодательства при формировании ожидаемой стоимости и определения победителя тендера.

По результатам судебных товароведческой и экономической экспертиз переплата наносила ущерб бюджету на более чем 2,7 млн грн.

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На этом основании уполномоченному лицу органа самоуправления Полтавской общины "сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде залога и отстранения от занимаемой должности на 1 месяц".

Материалы уголовного производства направлены в суд.