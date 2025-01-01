Теперь в Польше за превышение скорости можно сесть в тюрьму на 5 лет

Основанием для принятия такого документа стали трагические случаи на дорогах страны именно из-за игнорирования водителями скоростных ограничений, а иногда и умышленные злоупотребления скоростью.

Как пишет moto.pl, авторы документа также ввели определение незаконных гонок. Согласно формулировке Министерства юстиции, это "соревнования между как минимум двумя водителями, желающих преодолеть определенный участок дороги за кратчайшее время и с нарушением правил безопасности дорожного движения".

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Активное участие в незаконных гонках не будет рассматриваться только как правонарушение. По мнению законодателей, это уже является преступлением, что наказывается лишением свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет.

Мотоциклистов за езду на одном колесе по дороге общего пользования и другие трюки также будут наказывать.

Превышение скорости на автомагистралях и скоростных дорогах не осталось без внимания. Если водитель превысит ограничения скорости вдвое и будет управлять крайне безответственно, ему обещают не только штраф, но и тюремное заключение. Как и в случае с незаконными гонками, наказанием за злостное превышение скорости будет лишение свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет.

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Такое же наказание должно быть наложено на водителей, которые превысят скорость вдвое на других дорогах.

Если водителю запретили управлять транспортным средством, изъяли "права", но он все-таки сел за руль, то его ждет тюремная камера. Запланированы изменения в минимальном размере обязательной денежной компенсации за нарушение запрета управления транспортным средством – с нынешних 5 000 злотых (57 744 грн) до 10 000 злотых (115 488 грн).

Суд получит возможность выносить решение конфискации транспортного средства в случае водителей в состоянии алкогольного опьянения с уровнем алкоголя в крови от 0,5 до 1,5 промилле. Превышение этого предела означает обязательную конфискацию авто.

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Еще одно изменение касается наказания за причинение смертельной аварии или причинение серьезного вреда здоровью другого лица участником незаконных гонок, лицом, которое нарушает запрет на управление транспортным средством, или водителем, который вызывающе нарушает правила дорожного движения. В таких случаях суд может принять решение о лишении свободы на срок от 1 до 10 лет.