Tesla Cybertruck теперь доступна в Мексике и Канаде из-за снижения популярности в США

Как сообщает Autoevolution, во время собрания акционеров 13 июня Илон Маск заявил, что Tesla может начать заказы на обычные варианты Cybertruck уже в третьем квартале этого года.

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В то же время как долго компания будет предлагать серию Foundation в своем каталоге пока неизвестно. Все больше автофанатов, которые хотят стать владельцем Cybertruck, откладывают свою покупку в ожидании, что наценка в более 20 000 долларов за Foundation Series вскоре снизится.

Похоже, специалисты по продажам Tesla решили сделать последний шаг перед снижением спроса, открыв возможность заказа Cybertruck для жителей Канады и Мексики. Однако, пока пикапы доступны только для покупателей, осуществивших предварительное бронирование.

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Интересно, что в Канаде электропикап стоит еще дороже, чем в США, из-за значительного "налога на роскошь", который составляет 8172 канадских долларов (около 6000 долларов США). Учитывая налоги, Cybertruck AWD Foundation Series в среднем обойдется некоторым канадцам примерно в 149 000 канадских долларов (108 450 долларов США).