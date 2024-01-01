Tesla Model S проехала почти 700 000 км за 8 лет: реальный опыт эксплуатации

Электромобиль Tesla Model S из Великобритании продемонстрировал неплохую надежность. За 8 лет он преодолел уже 692 000 км без замены силовой установки. Видео об электрокаре, как пишет focus.ua опубликовали на Youtube-канале Auto Trader.

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Владелец авто Пол Керзон владеет двумя Tesla Model S и еще несколькими электромобилями. Он организовал небольшую службу экотакси и обычно электрокары курсируют между городами Шеффилд и Дерби и аэропортом.

Двухмоторный электромобиль Tesla Model S P90D заряжается регулярно на станциях Supercharger, ведь для этой модели они бесплатны. Это позволяет Полу экономить от 8900 до 12700 долларов в год. Обычно быстрая зарядка имеет негативное влияние на батарею, однако в Tesla Model S она до сих пор родная и не очень сильно деградировала – запас хода снизился на 23% (105 км).

Активную эксплуатацию Tesla Model S выдают разве сколы на переднем бампере. Кроме того, Полу пришлось потратить несколько тысяч долларов на ремонт после ДТП – автопилот Tesla не распознал конусы на дороге.