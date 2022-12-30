Tesla Model Y стала самым продаваемым автомобилем во всей Европе в ноябре. Это уже второй раз, и не только для электромобилей, но и для всех автомобилей.

В течение многих лет автомобили Tesla часто становились бестселлерами на некоторых европейских рынках.

Однако он никогда не возглавлял список самых продаваемых автомобилей по всему европейскому континенту до сентября этого года.

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Автопроизводитель не сохранил свое место в октябре из-за нехватки поставок из Китая, но теперь в ноябре Tesla снова на вершине с Model Y.

Согласно данным Automotive News Europe, в прошлом месяце Tesla поставила в Европу около 20 000 автомобилей Model Y.

Ожидается, что в декабре будет еще больше продаж. К примеру, только в Норвегии уже продано около 5000 Model Y.

Рост популярности Model Y в Европе совпадает с наращиванием ее производства на Gigafactory Berlin. Недавно автопроизводитель подтвердил, что сейчас завод производит 3000 автомобилей Model Y в неделю. Все эти автомобили предназначены для европейского рынка, к тому же Tesla доставляет в Европу автомобили из Gigafactory Shanghai.

Более того, перспективы модели еще не исчерпаны. Tesla скоро сможет производить более 100 000 Model Y в месяц, но для этого ей нужно выпустить более дешевую версию этой модели.

Как только в Северной Америке появится минимальная версия Model Y, она вполне может стать самым продаваемым автомобилем в мире.