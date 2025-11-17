Tesla Model Y летела в Киеве со скоростью 170 километров в час

Посилання скопійовано!
Во время патрулирования и проверки скорости патрульные остановили водителя автомобиля Tesla. Он двигался по улице Саперно-Слободской в Киеве со скоростью 170 километров в час.
Водитель был привлечен к административной ответственности. На него вынесено постановление по части 4 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф 1700 грн за превышение установленной скорости более чем на 50 километров в час.
Максимально допустимая украинскими правилами дорожного движения транспортных средств составляет:
- В пределах населенных пунктов – 50 км/час.
- За пределами населенных пунктов – 90 км/час.
- На автомобильных дорогах с отдельными проезжими частями, разделенными полосой – 110 км/ч.
- На автомагистралях – 130 км/ч.
За превышение скорости украинскими законами предусмотрены штрафы:
- 340 грн за превышение более чем на 20 км/ч
- 1700 грн за превышение более чем на 50 км/ч.