Tesla Model Y летела в Киеве со скоростью 170 километров в час

Патрульная полиция продолжает привлекать к ответственности водителей, которые нарушают установленные правилами дорожного движения ограничения скорости. Делают это с помощью приборов TruCam.
Во время патрулирования и проверки скорости патрульные остановили водителя автомобиля Tesla. Он двигался по улице Саперно-Слободской в Киеве со скоростью 170 километров в час.

Водитель был привлечен к административной ответственности. На него вынесено постановление по части 4 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф 1700 грн за превышение установленной скорости более чем на 50 километров в час.

Максимально допустимая украинскими правилами дорожного движения транспортных средств составляет:

  • В пределах населенных пунктов – 50 км/час.
  • За пределами населенных пунктов – 90 км/час.
  • На автомобильных дорогах с отдельными проезжими частями, разделенными полосой – 110 км/ч.
  • На автомагистралях – 130 км/ч.

За превышение скорости украинскими законами предусмотрены штрафы:

  • 340 грн за превышение более чем на 20 км/ч
  • 1700 грн за превышение более чем на 50 км/ч.
