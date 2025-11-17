Tesla Model Y летела в Киеве со скоростью 170 километров в час

Во время патрулирования и проверки скорости патрульные остановили водителя автомобиля Tesla. Он двигался по улице Саперно-Слободской в Киеве со скоростью 170 километров в час.

Водитель был привлечен к административной ответственности. На него вынесено постановление по части 4 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф 1700 грн за превышение установленной скорости более чем на 50 километров в час.

Максимально допустимая украинскими правилами дорожного движения транспортных средств составляет:

В пределах населенных пунктов – 50 км/час.

За пределами населенных пунктов – 90 км/час.

На автомобильных дорогах с отдельными проезжими частями, разделенными полосой – 110 км/ч.

На автомагистралях – 130 км/ч.

За превышение скорости украинскими законами предусмотрены штрафы: