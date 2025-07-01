Tesla опередила Nissan на украинском рынке электромобилей на украинском рынке

Интересные показатели зафиксировали эксперты AUTO-Consulting по итогам 1 полугодия 2025 года. Оказывается, по состоянию на 01.07.2025 на подконтрольной Украине территории уже есть 167 339 единиц легковых электрических автомобилей.

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Кроме того, есть еще грузовые BEV и автобусы и продажи "электричек" продолжают расти. И именно в июне 2025 года произошло одно очень знаковое событие.

Долгие годы неизменно по количеству авто в парке лидировал Nissan, благодаря модели Leaf, которая была бестселлером в первом поколении. Немного битые Nissan Leaf из США и составляли весомую часть украинского парка "электричек". Сейчас их зарегистрировано 33 154 единицы.

Но Nissan впервые уступил лидерство. Теперь больше всего по количеству Tesla. Их, по состоянию на 01.07.2025 года зарегистрировано уже 33 263 единицы. То есть, смена лидерства произошла совсем недавно, в конце июня. Как выяснилось, за последние полгода объемы поставок Tesla увеличились на 26,3%, а Nissan лишь на 11,2%.