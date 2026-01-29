Tesla останавливает производство Model S и Model X: что вместо них

Tesla официально подтвердила завершение производства Model S и Model X во время финансового отчета компании. Об этом заявил Илон Маск во время earnings call, информацию также подтвердило издание Motor1.

Кстати Tesla официально вышла на рынок Словакии

Конец эпохи Model S и Model X

Для Tesla это действительно символический момент. Model S выпускался с 2012 года и в свое время стал автомобилем, который фактически изменил представление об электромобилях как о нишевом продукте. Model X присоединился в 2015-м и долгое время оставался одним из самых дорогих и самых технологичных электрических кроссоверов на рынке.

Несмотря на недавние обновления - немного измененный дизайн и увеличенный запас хода - обе модели так и не смогли вернуть себе прежние объемы продаж. На фоне массовых Model 3 и Model Y они выглядели скорее имиджевыми, чем коммерчески успешными продуктами.

"Почетная отставка", по словам Маска

Илон Маск назвал это решение "почетным завершением программы" и признал, что для компании оно эмоциональное. Впрочем, по его словам, Tesla переходит в новую фазу развития, где ключевую роль будут играть автономные технологии и робототехника.

Именно поэтому производственные мощности завода во Фримонте, где собирали Model S и Model X, планируют переориентировать на масштабное производство гуманоидных роботов Optimus. По амбициозным планам компании, в перспективе речь идет о сотнях тысяч, а затем и до миллиона таких роботов в год.

Что останется в линейке Tesla

После остановки Model S и Model X компания сосредоточится на Model 3, Model Y и Cybertruck. Именно эти модели формируют основной объем продаж Tesla в мире. Для сравнения: по итогам 2025 года продажи Model S, Model X и Cybertruck вместе взятые составили чуть более 50 тысяч авто - на фоне миллионных тиражей "тройки" и "игреков" это выглядит более чем скромно.

Электромобили отходят на второй план?

Решение Tesla еще раз подчеркивает смену фокуса компании. Если раньше она ассоциировалась исключительно с электрокарами, то теперь все активнее позиционирует себя как технологическую корпорацию, делающую ставку на автономное управление, искусственный интеллект и роботов.

Model S и Model X войдут в историю как машины, с которых началась "большая Tesla". А будущее компании, похоже, уже не на четырех колесах - а на двух ногах.