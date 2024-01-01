Tesla представила бюджетную Model Y Juniper в США: сколько стоит

После неутешительных показателей продаж, компания Tesla решила вывести на рынок доступную версию Model Y Juniper. Как отмечает Carscoops, лимитированная версия Launch Edition исчезла с сайта автопроизводителя и больше не доступна для заказа.

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Вместо этого ее заменила новая комплектация Long Range AWD. Она доступна как в США, так и в Канаде. На американском рынке новинка стоит от 48 990 долларов, или на 11 000 долларов меньше, чем Launch Edition, в котором были использованы все доступные опции, включая бета-версию Full Self-Driving Beta. В Канаде цена начинается от 69 990 канадских долларов ($48 500).

Заявленный запас хода Tesla Model Y Juniper Long Range AWD составляет 526 километров. В таком исполнении кроссовер может достигать первой сотни всего за 4,6 секунды. Внутри салон по умолчанию отделан черной кожей, а белый кожаный салон стоит дополнительных 1000 долларов.

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Среди других опций – фаркоп, что также стоит 1000 долларов, а также 20-дюймовые колеса Helix – еще за 2000 долларов. Стоит отметить, что эти колеса уменьшают приблизительный запас хода до 487 километров.

Покупатели смогут выбирать из 6 вариантов отделки. Цвет Stealth Gray доступен бесплатно, тогда как Pearl White и Deep Blue стоят 1000 долларов. Diamond Black – $1500 долларов, а самыми дорогими являются Ultra Red и Quicksilver за 2000 долларов.