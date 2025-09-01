Во Франции августовские регистрации новых электромобилей Tesla по сравнению 2024 г. снизились на 47,3%, в Швеции более чем на 84%, а в Дании - на 42%, сообщает Укравтопром со ссылкой на Reuters.

Причина - у компании небольшой устаревший модельный ряд, и она не выпускала новых моделей для массового рынка с момента выхода Model Y в 2020 году, в то время как китайские конкуренты и традиционные автопроизводители наполняют рынок новинками.

Главным образом проблемы Tesla усугубляются из-за конкуренции со стороны со стороны со стороны китайских автопроизводителей которые могут предлагать значительно лучшие продукты пользуясь государственной поддержкой китайских властей.