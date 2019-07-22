12:15, сегодня

Мир меняется. Спорткары уступают место мощным "заряженным" внедорожникам. Презентация новых BMW X3 и Х4 с буквой "М" стала двойным свидетельством интервенции СУВов на территорию спорткаров. Ведь мало того, что это первые "эмки" в истории Х3 и Х4, так они еще и оказались одними из лучших и самых быстрых кроссоверов в мире.

Автор: Cергей Волощенко

Фото: BMW

Баварцы еще в далеком 2012 году выпустили "эмки" Х5 и Х6, однако долго не решались на создание "горячих" Х3. Странно, потому что этот "икс" популярнее, меньше и легче. 360-сильная версия М40і, которая появилась в прошлом поколении Х3, не была по-настоящему экстремальной. И только сейчас появились М-версии кроссоверов BMW X3 и Х4 на 480 и 510 "лошадей".

Изменений много

Для знакомства с экстремальными "иксами" выбрали гоночный трек Монтиселло, в нескольких сотнях миль от Нью-Йорка. Пока доехали до него на Х3 М, успели на обычных дорогах немного притереться к "эмкам". Хотя особо не разгонишься – на дорогах действует ограничение в 55 миль в час. Но впереди было "кольцо", где машины должны были проявить весь свой характер. И даже ливень, который начался перед заездами, не помешал нам испытать их по-настоящему.

Внешне BMW X3 M/X4 M легко отличить от незаряженных моделей. У них спойлер на задних дверях, разноширокие передние и задние колеса, которые могут быть аж 21-го диаметра.

BMW X3 M

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В технике тоже много изменений. От обычного Х3 "эмки" отличаются не только более мощной системой охлаждения, подходящей для гонок на треке. У них значительно более жесткий кузов с усилителями и распорками между стойками передних амортизаторов. Сами амортизаторы адаптивные, плюс переменное передаточное число руля. Очень мощные тормоза, хотя немцы не предлагают для этих моделей керамику даже в виде опции. А еще – полностью переделана подвеска, чтобы X3 M/X4 M чувствовали себя на гоночном треке, как рыба в воде.

Понятно, что и салон изменился. В первую очередь появились спортивные передние кресла, новый руль с красными клавишами М1 и М2, на которые можно сохранить экстремальные настройки, а также новый селектор "автомата", на котором размещены дополнительные кнопки регулировки скорости переключения. В качестве трансмиссии для Х3 М/Х4 М используют автомат на 8 передач. У него честный ручной режим, который не перепрыгивает на следующую скорость, а это очень важно для трека. На панели приборов теперь отображена индикация большего количества режимов.

Интерьер BMW X3 M

При этом Х3 М понравился мне больше купеобразного Х4 M не только из-за лучшего пространства над головой на заднем ряду и большего багажника, но и субъективно за лучший комфорт даже на ровных американских дорогах.

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Технологический шедевр

Но понятно, что главный идентификатор Х3/Х4М скрыт под капотом. Здесь установлен самый мощный в истории марки рядный шестицилиндровый мотор. Трехлитровый двигатель оснащен двумя турбинами, и в исполнении Competition он выдает 510 сил на 7200 оборотах в минуту.

Обратите внимание на эту цифру: обычно турбомоторы довольно рано "выдыхаются" и "сдаются" на 6 тысячах. Этот двигатель мотористы научили крутиться выше, чтобы на треке было интереснее и удобнее управлять тягой. Но на реальных гонках оказалось, что все равно лучше не крутить мотор до верхов, а раньше переключаться на следующую передачу, чтобы легче выезжать за счет колоссальной тяги в 600 номов с 2000 оборотов в минуту.

А еще у мотора есть интересная "фишка", в которую трудно поверить. Потому что у него двигатель, внимание, – напечатан на 3D принтере! Это уже звучит как фантастика, но это правда. Ну хорошо, может и не весь двигатель, а только головка блока цилиндров. Именно так удалось создать головку с тонкими каналами, которые позволяют быстрее охлаждать "голову".

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На старт!

На треке первой шла машина инструктора, следом – я на Х4 М. Трек оказался очень интересным и неожиданно длинным – более 5 километров. Большинство поворотов быстрые и пологие, поэтому запомнить их было нелегко даже после нескольких полных кругов. А тем более в дождь.

Понятно, что во время ознакомления ехали со включенной электроникой, а уже потом перешли в экстремальный режим, сохраненный на клавише М2 на руле. Он означал настройку Sport+ с выключенной системой курсовой стабилизации. Поэтому в нескольких виражах можно было выехать немного боком.

Меня подкупил шикарный баланс шасси внедорожника, когда машина идеально закручивается внутрь виража простым сбросом газа. Но учитывая темп, который стали держать инструкторы, было уже не до выкрутасов. Полный привод xDrive с акцентом на заднюю ось и спортивным М-дифференциалом железобетонно держался за асфальт, даже в ливень. Иногда складывалось впечатление, что управляешь симулятором. И даже в таких условиях "икс" прощал многие ошибки. То есть при всей экстремальности машина остается очень дружелюбной. Уверен, даже на льду зимой ею комфортно будет управлять женщинам или новичкам.

Тормоза держались до последнего даже после 5 кругов по трассе с высокими скоростями и мощными торможением перед каждым виражом. И пока катились последний круг для охлаждения системы, я размышлял над тем, для кого создавали такие болиды. BMW Х3/Х4М предназначены для езды по немецким автобанам, чтобы не уступать в динамике суперкарам. Тем более, что в пакете M Drivers планку максимальной скорости можно поднять с 250 до 285 километров в час. А можно неделю ездить на ней в офис, чтобы на выходные приехать на трек-дни на гоночное кольцо.

Погода и дорога – не важны

Динамика автомобилей колоссальная. До сотни обычная "эмка" разгоняется за 4,2 секунды. Сompetition еще лучше – за 4,1 с. И вся эта истерия во время разгона приправлена вкусным и насыщенным рычанием выпускной системы. Этот звук нужно слушать и наслаждаться им. Хотя в гражданских режимах "эмка" может звучать весьма спокойно, чтобы не раздражать окружающих.

Таким образом, баварцы сделали универслаьный спорткар. Хотя, как по мне, "эмке" немного не хватает какой-то перчинки. Как во внешности, так может выглядеть и обычный "икс" в М-пакете, так и в характере, потому что даже на мокром покрытии кроссовер невероятно стабильный. Но со слов разработчиков, именно этого они и пытались добиться – создать спорткар для любых условий. Чтобы в одном авто уживались несколько разных характеров.

BMW X4 M

Если в развитых странах и богатых Арабских Эмиратах с идеальными дорогами легковые спорткары еще неплохо продаются, то у нас суперСУВы уже давно вытеснили спортивные легковые модели. Вероятно, в Украине фактор дорог значительно важнее, чем в остальном мире. Поэтому любителям скорости в отечественных условиях удобнее иметь суперкар с клиренсом 204 мм.

Новые "эмки" традиционно быстро появились в украинских прайс-листах. Х3 М стартует с отметки в 2 599 425 грн, Х4 М дороже примерно на 90 тысяч. Это фактически уровень Х5 или Х6 М50d. Потому что Х6 М уже относится к значительно более тяжелой категории с ценником 3 459 тыс. грн. А чтобы оценить масштабы стоимости технологий от M Gmbh, стоит взглянуть на ценник базового Х3 20i sDrive, который вдвое дешевле "эмки" и стоит 1 млн 108 тыс. Но гоночные технологии и бешеная динамика того стоят.

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