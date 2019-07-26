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У нас на тест-драйве – настоящий президентский автомобиль. Почему президентский? Потому что на DS7 Crossback ездит французский президент Эммануэль Макрон. Попробуем выяснить, почему DS7 Crossback удостоен такой чести.

Большие глаза

Новый бренд DS создан в Париже и воплощает всю роскошь, которая доступна на сегодня европейским автопроизводителям. Бренд построен на принципах авангарда, инновационности и воплощении высоких технологий и стремится к совершенству даже в мельчайших деталях. И хотя бренду DS всего 5 лет, он имеет историю, исходящую от легендарной модели DS 19, представленной 60 лет назад.

Наш нынешний герой – DS 7 Crossback – первая модель бренда, которая стала воплощением всех добродетелей "нового" DS. Он демонстрирует все качества, которые должны убедить автомобильных ценителей в эксклюзивности их выбора.

Больше про бренд DS читайте тут.

Почему DS7 Crossback выбирает Макрон, я понимаю – это самый престижный автомобиль Франции. Но посмотрим на DS7 Crossback глазами украинских покупателей. Мы, как и большинство людей в мире, сначала выбираем глазами. И тут DS7 Crossback сразу достает все козыри. Ведь внешне он не похож ни на один другой внедорожник. У него даже силуэт немного необычный – у тестового кроссовера куполообразная крыша.

Но больше всего меня покорили его "глаза". Это светодиодные фары, которые каждый раз, когда заводишь или глушишь машину, устраивают перфоманс. Дело в том, что в каждой фаре по четыре линзы светодиодов. Три из них, когда оживает машина, эффектно вращаются вокруг своей оси. Это завораживает. Эффектно смотрятся и светодиодные фонари, которые будто пронизаны глубокими разрезами. Такие решения отвечают ДНК бренда DS – предоставить владельцам даже больше, чем он ожидал. Впрочем, есть и традиционные вещи – например, в в декоре этого премиального автомобиля много хрома.

Такая внешность не оставляет равнодушными большинство украинцев – многим интересно, что это за машина. Спрашивали во время съемок на улице, на АЗС, коллеги, знакомые и даже в пробках из соседних машин. И когда в ответ слышали, что это новый европейский премиальный бренд, делали большие глаза. Вероятно, так лучше запоминается информация.

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Сплошное представление

Еще более эффектный DS7 Crossback в салоне. Интерьер кроссовера призван сыграть на эмоциях благодаря яркому дизайну. В кокпите центральное место отведено огромному 12-дюймовому дисплею, который вытеснил почти все физические кнопки. Те же, что остались, или сенсорные, или же выглядят очень круто и напоминают хрустальные. Ромбовидная форма элементов управления ведет наши ассоциации к бриллиантам, а паттерны поверхностей – к структуре золота или мрамора.

Сразу над дисплеем разместился еще один центр внимания – механические часы от BRM, французского производителя элитных аксессуаров. Они эффектно выезжают из торпедо и так же артистично туда прячутся, когда водитель заводит кроссовер или глушит с помощью кнопки запуска двигателя. И она в свою очередь хорошо спряталась, не сразу найдешь, потому что поселилась как раз под этими часами. Несколько подобных черт заставляют оценить нетривиальность интерьера.

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Отдельное представление, а точнее графическое шоу – это панель приборов. На большом экране можно выбрать один из нескольких стилей и завороженно наблюдать за тем, как они сменяют друг друга. Ибо качество графики и дизайнерский стиль на достойном уровне.

Абсолютно отдельного рассказа требуют сидения. Они обтянуты шикарной кожей Nappa, которая, словно ремешок дорогих часов, покрыта рельефным хитросплетением. Ее производят на специальной фабрике, сырье поставляется из выбранных ферм и подвергается обработке по 21 параметру. Кроме того, передние кресла оснащены массажером. Доступны семь различных программ для разных частей спины, которые отличаются по интенсивности и характеру нажатия. И это не какие-то хиленькие пневматические элементы, а настоящие жесткие валики, которые способны поспорить с опытным мануалистом.

В салоне очень просторно, особенно на заднем ряду, как будто в машинах классом выше. Здесь нет массажеров, однако есть электропривод наклона спинок. За спинками второго ряда огромный багажник на 555 литров, а если спинки сложить, то поместится 1752 л.

И чтобы поставить жирную точку в вопросе премиум ощущений, врубим аудиосистему Focal Electra с четырнадцатью динамиками, которая генерирует крутой звук с четко выраженной акустической “сценой”.

Императорское шествие

Только что в новостях промелькнула информация о том, что DS7 Crossback появился в гибридном полноприводном исполнении на 300 сил. Но до нас эта машина пока не доехала, поэтому главный акцент делают именно на переднеприводный двухлитровый дизель на 180 сил. Он прекрасно подходит для скоростных перемещений по трассам. У дизеля очень много тяги. Автомат на 8 передач так легко манипулирует 400 номами тяги, которые уверенно толкают кроссовер с самых низов, что DS7 Crossback очень легко набирает высокую скорость и так же легко ее держит. Поэтому несколько раз я незаметно для себя даже добирался до отметки 200 км/ч, при том что максимальная скорость у него – 218 километров в час.

По ощущениям разгон с места не такой уж и молниеносный, ведь до сотни Crossback разгоняется за 9,4 секунды, но при этом больше впечатляет именно эластичность, то есть то, насколько легко он набирает темп с 80 или даже 120 километров в час. DS выходит на обгоны, без проблем "глотая" по две-три фуры за раз. Шумоизоляция салона качественная, поэтому на трассе внутри тихо. Единственное, что на "верхах" дизель кажется немного шумным, но он с легкостью компенсирует этот недостаток экстремальной экономичностью. Потому что даже в динамичном стиле езды большой внедорожник не "выпрыгивает" выше отметки в 7 литров, при том, что в характеристиках указаны еще меньшие цифры – 5,6 л/100 км в городском режиме и 4,4 л/100 км – за пределами мегаполисов.

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Характер по настроению

Понятно, что в зависимости от настроения водителя и дорожных условий, можно изменять характер кроссовера. Есть спортивная и комфортная настройка. И даже несколько внедорожных режимов: "Снег", "Грязь", "Песок". Но я все таки считаю, что эту машину создавали для асфальтовых дорог и это подчеркивает режим "Спорт", который выбирается кнопкой на центральной консоли. В звучании дизеля сразу появляется спортивное рычание. Руль наливается сопротивлением, хотя обратной связи все равно немного не хватает. Автоматическая коробка передач начинает быстрее реагировать на изменения положения педали газа, а это дает больше возможностей для темпераментной езды.

Впрочем, такая манера езды не очень подходит машине для чиновников. Так же, как и для семьи. Более гармонично DS7 Crossback воспринимается именно в комфортном режиме. Главное – подвеска начинает раскрываться иначе. Сзади здесь многорычажная подвеска, поэтому едет президентский кроссовер степенно и послушно. Благодаря мягкой подвеске с длинными ходами этот кроссовер воспринимается комфортнее, чем большинство конкурентов. Фишка в том, что в DS7 есть камера, которая на расстоянии 5 метров перед авто сканирует дорогу и готовит подвеску с ее адаптивными амортизаторами к ямам впереди. Это дает новый уровень ощущений. Автомобиль неплохо фильтрует большинство длинных неровностей, например волны или какие-то невыраженные бугорки, но крупные украинские ямки все-таки становятся для него неожиданностью. Но это я готов списать на большие 20-дюймовые диски.

Не видно другим, только не тебе

Ну и на десерт у DS7 Crossback есть еще одна интересная функция – инфракрасная камера ночного видения, которая сканирует дорогу на расстоянии до 100 метров и выводит картинку на панель приборов. То есть ты видишь, что происходит ночью на дороге, даже если тебя ослепляют, или едешь в полном тумане. Электроника выделяет желтым контуром пешеходов или животных, а это выводит DS7 Crossback на новый уровень с точки зрения безопасности.

Ее обеспечивают также системы автоматического торможения и слежения за разметкой и 8 подушек безопасности. Конечно, здесь масса систем для комфорта водителя и пассажиров – в DS7 имеются система доступа без ключа, отпирание багажника "без рук", двухзонный климат-контроль, датчики света и дождя, подогрев и вентиляция передних кресел, панорамная крыша, беспроводная зарядка для смартфонов, система полуавтономного движения в пробках, адаптивный круиз-контроль и система автоматической парковки.

Но заглядывая в прайс-лист, понимаешь, что новый европейский премиальный кроссовер имеет достаточно демократичную для своего сегмента цену. DS7 Crossback уже в стартовой комплектации оснащен огромным набором опций, отличным качеством исполнения салона и авангардным дизайном. Возможно, импортер таким образом хочет привлечь новых покупателей на старте продаж. И те из украинцев, кто рискнет стать первыми покупателями, будут не только привлекать внимание окружающих, но и получат особое отношение в автосалонах, на сервисе, а также эксклюзивную программу лояльности. Но главное – они присоединятся к новому премиальному бренду DS, который уже в ближайшее время может стать в один ряд с такими символами парижской роскоши, как Lois Vuitton, Chanel, Hermes или Cartier.

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Автор: Cергей Волощенко

Фото: Владислав Плешаков