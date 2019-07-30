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Грозу слышно издалека. Сначала к тебе долетают отголоски, потом грохочет все сильнее, пока фронт не подойдет вплотную и ты не услышишь всю мощь стихии. Именно так приближается новый Lexus LC500. Потому что его атмосферный мотор V8 звучит, как гром среди ясного неба. А когда он близко, то дизайн этого купе ослепляет, как молния.

Автор: Cергей Волощенко

Фото: Владислав Плешаков

Каждый раз, когда я вижу на киевских дорогах "заряженные" внедорожники, не понимаю, почему люди не покупают за эти же 200 тысяч евро суперкары. Хотя и сам знаю ответ: у нас нет дорог, на которых на них можно ездить. Потому что суперкар вытрясет из тебя душу, пока доедешь до работы и обратно, а внедорожник – это транспорт на все случаи жизни.

У суперкара масса особенностей – две двери, тесный задний ряд, скромный клиренс и небольшой багажник. Однако все это можно простить, если у спортивного купе эффектный стиль и неистовый темперамент, от которого перехватывает дыхание. Именно так, как от спорткупе Lexus LC500.

Притягиватель взглядов

Внешность этого авто – это одна сплошная эмоция. Даже для Lexus'а у него очень смелый дизайн. Потому что он фактически повторяет концепт LF-LC, представленный в 2012 году на автошоу в Детройте. Безусловно, это один из самых красивых "Лексусов" и современных спорткаров. В серию пошли почти все оригинальные дизайнерские решения. Сам президент корпорации Акио Тойода руководил созданием модели. Поэтому плоский, как тарелка, широкий и красный, Lexus LC притягивает взгляды везде, где бы не появился.

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И вот я проваливаюсь в глубокое кресло в желтом салоне. Интерьер, в котором скомбинирована желтая кожа с желтой алькантарой, создано не менее качественно, чем у премиальных “немцев”. А чего стоит ручка для переднего пассажира на тоннеле, которая фактически является отражением такой же ручки на дверях? Выглядит круто!

Да и у самих кресел шикарную поддержка, они очень удобные. Посадка и выход из машины не напоминают упражнения из йоги. Единственное, где практичность отступает на задний план, так это скромный багажник на 197 литров и задний ряд, на который разве что ребенок поместится.

О том, что автомобиль премиальный, говорит все – и материалы обивки, и уровень их подгонки, и высококлассная акустика Mark Levinson с 13 динамиками.

Старт эмоций

Но все эти мысли о практичности и целесообразности как ветром сдувает, когда просто нажимаешь кнопку "Старт". Она будит двигатель, который, возможно, ставит Lexus в один ряд с Ferrari или Lamborghini. Да, да, это не просто слова восторга! Потому для того, чтобы "приготовить" мотор, японцы использовали классический "рецепт". Никаких турбин, только большой объем! Поэтому из восьми цилиндров и пяти литров объема в этом "Лексусе" снимают 477 сил. И то, как они просыпаются, понравится всем. В первую секунду выпускная система генерирует громкое и глубокое рычание, которое четко показывает, что под капотом настоящий монстр. Понятно, что после этого все остальное отступает на второй план.

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Оркестр для автомобилиста

Пока я не попробовал этот мотор во всех режимах, на разных скоростях, я даже не пытался думать о другом. Понятно, что лучше LC500 едет в режиме Sport+. В нем не только выпускная выходит на высокие ноты, но и едет купе интереснее всего. Когда ускоряешься с низов, V8 звучит как просыпающийся вулкан. А когда загоняешь стрелку тахометра под красную зону, то купе слышно издалека. Двигатель может поспорить с любым симфоническим оркестром. Хочется переключаться вниз каждую секунду, чтобы слышать вот эти "выстрелы" из выхлопной системы.

Впрочем, такому прослушиванию мешает идеальная звукоизоляция. В комфортных режимах мотор не слышно вообще, поэтому, чтобы сохранить экспрессию, разработчикам пришлось прибегнуть к хитрости и установить акустический генератор, который выдает в салон самые “сочные” звуки от мотора и выхлопной системы. Однако я пользуюсь дедовским способом и просто немного открываю окна, чтобы слышать настоящую музыку двигателя.

Однако звук – это только вершина айсберга. LC 500 не только звучит, но и едет как суперкар. Возможно, по нынешним меркам 477 сил – не так уж и много, особенно, если взглянуть на вес в 1935 кило. Но реальность расставляет все на свои места. Lexus LC – полноценный член клуба "до 5 секунд до сотни". Его динамика впечатляет, потому что первые сто километров в час он достигает за 4,7 секунды. А еще японское купе может разогнаться до отметки 270 километров в час! Это больше, чем у немцев с их электронными ограничениями на отметке 250. Причем несколько раз, каюсь, я был близок к тому, чтобы добраться к этой цифре. Ведь темп LC набирает очень легко. Поэтому надо регулярно смотреть на спидометр, чтобы трезво оценивать ситуацию.

К тому же у этого "Лексуса" прекрасная управляемость. У него идеальный баланс веса по осям в соотношении 48:52. LC обладает самым жестким за всю историю марки кузов, в котором много композитных материалов. Поэтому ныряет в виражи он очень точно и азартно. И даже если перебрал со скоростью в повороте, Lexus осторожно намекнет на это, немного выскользнув передними колесами на внешний радиус. Но если выключить электронику стабилизации, LC начинает эффектно "мести хвостом". Хотя без провокаций: LC500 до последнего цепляется за траекторию в повороте широкими задними шинами 275/40 R20.

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На каждый день? Скорее на выходные!

С другой стороны, купе остается довольно комфортным. То есть даже в спортивном режиме ты можешь ежедневно ездить на работу, он не "вытряхивает душу" и таким образом остается машиной на все случаи жизни. Его клиренс в 13 см, конечно, не "кросоверный", но позволяет не ползти, а нормально ехать по киевским дорогам. Именно этой черты лишено большинство конкурентов LC.

И еще один важный момент. Lexus простой и понятный в управлении. Не нужно быть гонщиком, чтобы справиться с ним. Это дружелюбие понравится женщинам. Но аппетит... Если Вас интересует "диета" машины, стоит обратить внимание на гибридную версию LC500h. С моим стилем езды на бензиновом V8 получалось 23 литра на сотню. Даже в технических характеристиках указано, что в городском режиме LC500 потребляет 17 литров. А вот гибридная версия LC500h, если верить техническим характеристикам, в городском режиме потребляет на 10 литров меньше. А динамика похожа – почти те же 5 секунд до сотни.

Впрочем, для меня именно бензиновая версия Lexus LC500 остается самым крутым японским автомобилем на сегодняшний день.

Еще один мощный козырь спортивного купе Lexus LC500 на фоне конкурентов – он значительно дешевле большинства спорткаров из Европы. В прайс-листах BMW 850i, Porsche 911 или Mercedes S Coupe указаны цифры, которые на сотни тысяч гривен больше тех 2,87 млн, числящихся в ценнике Lexus.

Прощаться с LC в конце теста было и трудно, и легко одновременно. И я не о расходе горючего. Просто такой автомобиль постоянно провоцирует ехать быстрее, давить на газ сильнее, чтобы наслаждаться динамикой и звуком. Это постоянный вызов, который дарит немало эмоций, но отнимает много сил. И мне было бы трудно ездить на нем каждый день. Для меня это – машина выходного дня, чтобы выехать и "выпустить пар", почувствовать облегчение, как от прохлады перед дождем в летнюю жару. Ведь теперь каждый раз, когда слышу гром, вспоминаю, как звучит LC500.

Больше подробностей о Lexus LC500 – по ссылке.