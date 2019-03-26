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Немного на планете есть транспортных средств, в которых можно спать лежа, пока преодолеваешь километр за километром. Первый класс в самолете, круизный лайнер, железнодорожный вагон-купе... Теперь к этому перечню можно добавить и новый флагманский седан Lexus LS500h, который кроме титула "пентхаус на колесах" уверенно заслуживает и звание "гаджет года".

Несмотря на всю эксклюзивность этого теста, я уже ездил на новом флагманском “Лексусе” во время международной презентации в Омане. Однако экзотики там было больше, чем времени познакомиться с новичком. Поэтому неудивительно, что в Киеве я тщательно подошел к вопросу общения с этим произведением японского искусства.

Искусство современных технологий

Почему искусство? Потому что японцы при создании этого автомобиля вдохновлялись собственными культурными традициями – "омотенаши" (то есть дух японского гостеприимства) или "такуми" (искусством ручной работы). Однако этот автомобиль должен угождать в том числе украинским владельцам, поэтому важно, насколько он умело переваривает наши ямки. Еще один вопрос, который нужно решить во время теста - для кого это машина: для водителя или пассажира.

Поэтому несколько слов о дизайне. Японцы создали автомобиль, мало похожий на другие представительские седаны. В нем нет помпезности, как у конкурентов. LS странным образом маскирует значительные габариты в 5,2 метра. Пожалуй, в мире монументальных представительских седанов он выглядит элегантным автомобилем для босса.

В то же время не возникает никаких сомнений, что перед тобой самый дорогой “Лексус”. Ведь передок, украшенный огромной решеткой радиатора с талией, традиционный для новых моделей марки. А вот корма выглядит очень самобытной. На ней ярко выделяются "плечи" и именно она позволяет избежать автомобилю излишней тяжести образа. Машина создана на новой платформе, которую впервые использовали в купе LC 500, но она имеет более длинную колесную базу. При этом не будет существовать короткобазных "элэсок", исключительно в длинном исполнении.

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Кабинет для босса

В салоне новичок пытается поразить еще больше. И начинать надо с заднего ряда. Фактически, это кабинет для босса – кожаный салон, раскладной столик в спинках задних кресел. Но на самом деле главный фокус в том, что кабинет легко можно превратить в настоящую спальню, достаточно лишь разложить заднее правое кресло в прекрасную кровать. При этом переднее пассажирское отъезжает чуть ли не до лобового стекла, максимально наклоняясь вперед. А кресло под шефом наклоняется до 48 градусов.

Выдвигается поддержка для ног, которая становится продолжением кресла-кровати – теперь можно вытянуться во весь рост. Единственное, что обувь стоит снять, потому что упираешься им в спинку и загрязняюшь обивку. Всем процессом разложения, так же как и музыкой, крутым массажем с многочисленными режимами, климатом, шторками и светом шеф руководит с собственного пульта в подлокотнике. А 12-дюймовый дисплей на спинках передних кресел транслирует видео с "блю-рей" проигрывателя. Я бы так работал, честное слово, даже без офиса!

Водитель тоже не обделен. Перед ним – проекционный экран на лобовом стекле, виртуальная панель приборов с массой показателей, 12,3-дюймовый дисплей мультимедийной системы и сенсорная панель управления вместо привычной для “Лексуса” мышки. Передние кресла имеют подогрев, вентиляцию и точечный массаж, но управлять всем этим надо через подменю, что не всегда удобно на ходу.

Зато многие детали салона изготовлены вручную. А музыка Mark Levinson с 23 динамиками превращает кабинет в концертный зал. Этому помогает крутая звукоизоляция и система активного подавления шумов.

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Выставка достижений японского автопрома

Но ездить на нем за рулем еще интереснее, чем пользоваться всеми этими технологиями. У “японца” под капотом сложный гибридный привод. 3,5-литровый атмосферный мотор на 6 цилиндров плюс пара электрических двигателей. Все это вместе создает 359 сил. Возможно, цифра не очень впечатляет на фоне конкурентов, которые легко выдают даже 500 сил. Но для тех, кто гоняется за мощностью, есть чисто бензиновая версия LS 500 на 421 силу. А наш гибрид – это для настоящих ценителей высоких автомобильных технологий.

Поэтому, как и положено гибриду, наш седан начинает движение исключительно на электричестве, с разгоном добавляя мощность бензинового мотора. В паспорте указан разгон до сотни за 5,5 секунд, но они такие плавные, что совсем не напрягают. У LS пневматическая подвеска, которая не только меняет жесткость, но и умеет поднимать или опускать кузов на несколько сантиметров в зависимости от дорожных условий или скорости. Так же кузов опускается, когда пассажиры садятся или выходят.

Огромные 20-дюймовые колеса жестковато катятся по неидеальному украинскому асфальту. Кузов раскачивается на волнах, но при этом слишком тщательно собирает "мелочь" с дороги и передает ее на руль. И это в режиме "Комфорт"... Значит, для Украины лучше было бы одевать машину в меньшие диски на более высокой резине. Но альтернативы 20-дюймовым колесам "Лексус" пока не предлагает.

Да, может местами "элэсу" не хватает комфортности подвески, однако я понимаю почему "Лексус" пожертвовал частью драгоценной плавности хода. Ведь нынешний LS стал самым драйвовым за всю историю модели! Огромный Lexus едет так, будто сбросил лишних пять центнеров массы. Легко ныряет в виражи, безукоризненно слушается руля, не кренится.

Правда, работа гибридной трансмиссии и тормозов поначалу требует привыкания. При нажатии на педаль тормоза сначала активируется рекуперация, а только потом – колодки. А благодаря новой гибридной коробке передач, как на спорткупе LC 500h, машина мгновенно отзывается на нажатие газа, причем она имитирует при ускорении переключение 10 передач. Кроме того, электродвигатели обеспечивают абсолютную бесшумность на небольших скоростях. Это еще раз доказывает, что у меня в руках автомобильный гаджет года.

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К хорошему привыкаешь быстро

Когда к машине по-настоящему привыкаешь за неделю езды, начинаешь ее лучше понимать. Например, у гибрида прикольный голос, в спортрежиме он хорошо рычит. На фоне сугубо бензиновой версии, гибрид гораздо экономичнее: он укладывается в городском режиме в 9 литров, а не в 16, как в бензиновой версии. Зимой заметил, что пневматическая подвеска помогает не только преодолевать плохие дороги, но и облегчает процесс парковки, поскольку можно запихнуть нос над бордюром, или кормой пролезть над сугробом снега.

А еще в моей памяти мощный след оставил опыт общения с системой распознавания пешеходов, когда сдаешь задним ходом. Если Lexus видит человека, который идет за задним бампером, он способен так ударить по тормозам, что зимой с водителя может слететь шапка. Привыкнуть к этому трудно, лучше подождать, пока пешеходы разойдутся.

Итак, ответ на вопрос, для кого Lexus LS – водителя или пассажира – напрашивается сам собой. Для обоих! Можно с водителем ездить на встречи и заранее готовиться к ним в машине. Или досыпать в разложенной кровати по дороге в аэропорт, если к нему хорошая дорога. А на выходных самому за рулем заложить несколько виражей, получив кайф от езды на мощном и технологическом японском гаджете.

Больше информации о Lexus LS – по ссылке.