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Полгода назад на живописных дорогах близ Стокгольма я тестировал самый маленький кроссовер да и вообще самую маленькую модель Lexus. Но тогда он меня так не впечатлил. Главная причина - из-за качества шведских дорог. И только на украинских дорогах UX раскрылся с неожиданной стороны.

Автор: Сергей Волощенко

Фото: Владислав Плешаков

С появлением UX японский премиум-бренд Lexus вошел в новый для себя сегмент кроссоверов С-класса. Название новичка – это сокращение от Urban (городской) и Х (кроссовер). Таким образом новый кроссовер взял на прицел Infiniti Q30, Mercedes GLA и Audi Q2.

Дизайнерский вызов

Новичка построили на новой платформе, которую уже использовали для Toyota Prius, Corolla и CH-R. Но даже последний на фоне UX выглядит скромно. Ибо внешность Lexus в первые секунды ослепляет. Нет, не оранжевым цветом, который называется “Пылающий сердолик”, а дизайнерскими решениями. У нового кроссовера рельефные крылья, почти прямоугольные арки колес, прикрытые черным пластиком, решетка радиатора, рисунок которой меняется в зависимости от угла обзора. Кстати, сами крылья, как и двери с капотом, изготовлены из алюминия. А дверь багажника сделали из композитных материалов.

Но больше всего поражает корма. Во-первых, широченные "плечи", образованные изгибом задних крыльев. Их вершиной стали плоские фонари с плавниками, которые выполняют аэродинамическую функцию, улучшая стабильность машины на высоких скоростях. Во-вторых, фары через всю корму соединены узкой полоской из 120 светодиодов. В самом тонком месте она шириной всего 3 мм. И этот автограф сразу узнаешь ночью.

На фотографиях эта машина выглядит более массивной, в реальной жизни кажется, что это просто легковой хэтчбек, немного приподнятый над землей и декорированный внедорожным обвесом. Впрочем, если взглянуть на конкурентов, рецепт тот же.

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Женское авто?

В салоне экспрессии уже значительно меньше – прежде всего из-за отсутствия игры цветов. Все добротно и напоминает уменьшенные кокпиты других "Лексусов". Пластик высокого качества, над центральной консолью 10,3-дюймовый экран, на который в том числе выводится картинка с четырех камер с обзором в 360 градусов. На козырьке панели приборов по бокам есть круглые переключатели режимов езды и системы стабилизации VSC, согласно новому стилю марки. За селектором коробки передач нашлось место для беспроводной зарядки мобильного, а в подлокотнике поселился блок управления аудиосистемой, где под пальцы выведена регулировка громкости и переключение станций.

Если спереди пассажирам места хватает и над головой, и на ширине плеч, то сзади уже тесновато. Я еле усаживаюсь за самим собой, хотя кресла достаточно удобные и глубокие. Не подойдет эта машина и для тех, кому нужен большой багажник, в который в UX входит всего 220 литров. Это меньше, чем у Toyota Yaris. Еще один сюрприз – шторка багажника. Это просто кусок ткани, натянутый на эластичную рамку, которая при необходимости сворачивается втрое и прячется в небольшую черную сумку.

Для наших дорог

Женская машина – как ни крути. И так я думал, пока не выехал на первую попавшуюся разбитую дорогу. И у меня произошел "когнитивный диссонанс". Как машина с такой женской сущностью может иметь такую невероятную подвеску?

В последнее время я устал от “спортивной” эпидемии. Все делают машины, на которых лучше участвовать в гонках, чем ездить в супермаркет. Они все послушнее на трассе, однако жестче на ходу. Но наперекор этой тенденции Lexus создал ходовую, которая "выравнивает" украинский асфальт! И делает это настолько дорого, что ты не только не чувствуешь ямки пятой точкой, но и просто не слышишь их. Я бы поверил в это, если бы речь шла о большом GX, а не о крошечном кроссовере. Все претензии, которые были до этого к запасу места в салоне, к маленькому багажнику, разбились, словно волны о скалу. Это самый комфортный кроссовер марки на сегодняшний день! А может, и самый комфортный кроссовер в классе.

Но на этом сюрпризы не заканчиваются. Оказывается, эта комфортность не противоречит управляемости, потому что модель еще и имеет самый низкий центр масс в своем классе, который расположен на высоте 59 см. Поэтому вести его очень приятно, он внимательно следует за рулем, остро реагирует на малейшее отклонение, но делает это очень комфортно. Поэтому в моей голове возникает второй вопрос: "Как это удалось совместить японским инженерам марки?”

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Гибридные чудеса

UX производит впечатление очень приятного в управлении авто. Ибо в то время, как весь мир борется с последствиями дизельгейтов, Lexus доводит комбинацию бензинового и электрического приводов до совершенства. Под капотом – новая гибридная комбинация. В качестве основного двигателя используется двухлитровик, который выдает 146 сил. В придачу к нему работают электромоторы, поэтому суммарная мощность гибридной системы достигает 184 сил.

Помощь электрических двигателей ты чувствуешь во время каждого ускорения. Даже в комфортном режиме электромотор дает так много момента, как дизель, и это особенно чувствуется на низах. Такое впечатление, что UX весит лишь половину от задекларированных 1540 кило. А в режиме “Спорт” появляется не только дополнительная острота в работе педалью газа, больше сопротивления на руле, но и ярко выраженное торможение двигателем при помощи виртуальных 6 передач. Электромотор помогает на маленьких скоростях с хирургической точностью дозировать тягу и скорость, например когда заезжаешь на бордюр. Понятно, что гибрид при этом обладает еще и мощнейшим козырем в виде тишины, ведь все киевские пробки машина проезжает исключительно на электричестве. К тому же инженеры действительно не пожалели изоляционных материалов. Хотя иногда это мешает оценить реальную скорость.

Лучше в городе

Несмотря на то, что наш тестовый гибрид был в переднеприводном исполнении, UX 250h может быть и полноприводным за счет установленного на задней оси еще одного электромотора. Но я эту машину плохо представляю за пределами асфальта. Не только из-за скромного клиренса в 16 см, но и длинного переднего свеса. Жаль такой красивый бампер царапать.

А как насчет экономичности? Мне хотелось достичь "дизельных" показателей расхода топлива. Потому что, если верить техническим характеристикам, чисто бензиновая версия UX 200 в городском цикле укладывается в 7 литров, а гибрид – в 4,5. Учитывая мой стиль езды, цифра была выше на два литра. Но я много езжу по загородным дорогам, а гибрид сжигает меньше, когда ездишь по городу. Причем он научился выключать ДВС на скорости 115 км в час, например на спусках.

А вот к чему в гибриде придется привыкать – это к чувствительности педали тормозов, которые на легкие нажатия почти не реагируют, потому что сначала активируется рекуперация, то есть зарядка батарей через генераторы. И только когда жмешь сильнее, уже вмешиваются тормозные механизмы. Это необычно, особенно если учесть, как легко UX прыгает вперед в пробках.

Конечно, японцы много внимания уделили безопасности. У кроссовера есть система безопасности Lexus Safety System+ второго поколения, которая включает систему предотвращения столкновений, распознающая пешеходов даже в темноте. Но иногда кажется, что электроника начинает сама решать, когда тормозить. Например, когда сдаешь задом и камера видит пешехода рядом, она так бьет по тормозам, что можно получить сердечный приступ. Так же система не даст спокойно выехать задом на дорогу с активным трафиком, потому что электроника будет предупреждать о машинах и постоянно тормозить сама.

Но не считайте, что женскому кроссоверу это будут прощать. Просто другие водители еще не знают, что в этой машине самое сильное – это второе впечатление.

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