17:35, сегодня

Свой первый настоящий кроссовер чешская компания Skoda нарекла в честь медведя с Аляски – Кодьяк. Эти хищники только кажутся неуклюжими, а на самом деле очень ловкие. Именно такой, как наш тестовый Skoda Kodiaq с двухлитровым турбобензиновиком на 180 сил.

Для чехов появление Kodiaq стало настоящим событием и новой страницей в истории. Еще бы – это не только первая Skoda, которая может быть семиместной, это первый большой внедорожник марки. Настоящий гризли, Kodiaq.

Размеры впечатляют

Он получился довольно большим – вытянулся в длину на 4,7 метров. И хотя это меньше длины Superb, однако SUV оказался на 20 см выше легковушки. Поэтому и Kodiaq считается самой большой "Шкодой" на сегодня. Это доказывает и гигантский объем багажника. Kodiaq имеет самый большой грузовой отсек в классе, который на 60 литров больше, чем у Superb Combi. Он вмещает 720 литров, а если сложить спинки второго ряда, то все 2065 л. А боксов для мелких вещей в салоне набегает еще на 30 литров – достаточно, чтобы потерять с десяток "нужных" вещей.

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У этого кроссовера хорошая комплектация. Прежде всего, выделяются решения Simply Clever – мусорник, который вставляется в карманы в дверях, "забор" для удерживания грузов, крючки для пакетов и фонарик в багажнике, скребок для льда, скрытый под лючком бака.

Конечно, есть камера заднего вида с собственным омывателем, которая выдает шикарную картинку на 8-дюймовый экран. На этом же экране можно найти и функцию Drive Green, которая учит лучше экономить, показывая по 100-балльной шкале ваш уровень экономичности. А еще двухуровневый обогрев руля и трехуровневый – кресел, которые включаются одной кнопкой. Разумеется, можно подключиться к мультимедийной системе через Apple CarPlay или Android Auto.

Силач

Но это есть и в более слабых “Кодьяках”, которые мне раньше приходилось тестировать. Первый раз это был полноприводный кроссовер с самым маленьким бензиновиком 1,4 TSI на 150 сил и механической коробкой передач. В качестве базового варианта этот набор воспринимался неплохо, но как только начинал ехать быстрее, понимал, что большому кроссоверу не хватает мощности.

У двухлитрового турбодизеля на 150 сил с "роботом" значительно больше тяги – аж 320 Нм. Кроме того, он более экономичен, однако в поворотах воспринимался более тяжелым и сильнее давит на переднюю ось, поэтому не так легко заезжает в виражи. А с двухлитровым турбобензиновиком Kodiaq показался мне наиболее сбалансированным – послушным и динамичным большим внедорожником.

Любая Skoda всегда способна дарить удовольствие от езды. Это касается и Kodiaq. Такой большой SUV управляется, как будто машина на размер меньше. Руль острый, но ровно настолько, чтобы не начинать напрягать в ежедневных поездках. Поэтому любую связку поворотов прохожу с удовольствием. И в напряженной дуге раскрывается прекрасный баланс шасси, которое до последнего держится за асфальт, прогнозируемое в своих реакциях, и прощает ошибки. Да и подвеска тут играет огромную роль, хотя порой кажется жестковатой.

Ведь в Украине дорожное покрытие бывает ужасного качества, поэтому хотелось бы и комфорта больше. Однако с этой жесткостью у меня получается мириться. Впрочем, для таких привередливых, как я, существует режим "Индивидуал", в котором можно настроить отдельно работу руля, коробки и трансмиссии.

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В своем болоте

Нравится мне и мотор. Двух литров и 180 сил хватает для такого авто с головой. TSI одинаково хорошо тянет с низов (еще бы, 320 номов!) и легко держит высокие обороты. Преимущества этого мотора полностью раскрывает роботизированная коробка DSG на 7 скоростей. Кажется, даже традиционного "дергания" во время движения на пешеходных скоростях нет. Удивляет, как в этой коробке сочетается несколько характеров сразу. В "Эко" или "Нормал" она рано переключается и пытается как можно быстрее добраться до высшей передачи. Все ради экономичности: так укладывается в почти дизельные 7,4 литра на сотню.

Раньше бензиновые SUV с полным приводом и двумя педалями могли лишь мечтать о таком скромном аппетите. А еще бензиновик остается очень тихим, даже во время стремительного разгона, чего не всегда скажешь о моторе на тяжелом топливе. Ну и ощущения от разгона принципиально другие. TSI объективно легче ускоряется, набирая сотню за восемь секунд, и пока не появилась дизельная RS, остается самым быстрым среди "Кодьяков".

Медведь с Аляски хорошо знает, что такое бездорожье. У всех полноприводных комплектациях есть кнопка Offroad, нажатие которой активирует внедорожный режим. При этом на центральном дисплее появляются три показателя, которые можно выбирать на свое усмотрение: температуру двигателя и масла, угол поворота передних колес, компас или высотомер. Перестраиваются руль, реакция на педаль газа и алгоритм работы ESP. Он делает менее чувствительной педаль газа, ограничивает вмешательство системы контроля тяги, давая больше возможности пробуксовывать на сложных участках, активнее срабатывает имитация межколесной блокировки. Режим работает на скорости до 30 км/час.

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К тому же в Kodiaq почти 19 см клиренса, а по сегодняшним стандартам – это немало. Впрочем, в настоящую грязь лезть не стоит, хотя у "Кодьяка" и продвинутая межосевая муфта, умеющая перекидывать на корму 50 процентов тяги. За рулем этой машины я несколько раз подряд форсировал сложный песчаный подъем, но главная проблема в такой ситуации – настройки работа. Он в сложной ситуации "заточен" на сохранение сцепления, а не на форсирование таких препятствий. Хотя, уверен, что реальный владелец будет относиться к своему "гризли" с большей любовью, чем журналисты-дрессировщики.

Автор: Сергей Волощенко

Фото: Андрей Яцуляк

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