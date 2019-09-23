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Невероятно, но за "несерьезной" внешностью этого малыша стоит мощный внедорожный потенциал. Хотя и в городе он стопроцентно "свой парень".

Появление четвертого поколения Suzuki Jimny год назад вызвало на авторынке большой ажиотаж, который продолжается до сих пор: в большинстве европейских стран его приходится ждать полгода. Начало продаж Suzuki Jimny в Украине также не стало исключением: на некоторые комплектации "джимника" украинцам придется ждать до начала следующего года. Производственных мощностей японского завода, откуда поступает нам эта модель, на всех желающих пока не хватает.

Все хотят его

Главная причина повышенного внимания к новому Suzuki Jimny – его яркая внешность. Квадратные формы кузова, небольшие размеры, круглые фары, некоторая схожесть с "мерсовским" G-классом – все это вызывает улыбку, восхищение и... желание с ним познакомиться поближе. Кроме того, на впечатление от автомобиля очень сильно влияет цвет. У нас на тесте были автомобили в различных цветах, но именно "фирменный" ярко-салатовый кажется всем наиболее милым и "прикольным". Suzuki Jimny в темно-зеленом – это уже настоящий покоритель бездорожья – такой подойдет на рыбалку или охоту. А светлый беж или синий – городской житель, который хорошо смотрится в бетонных чащах. Кстати, рама красится в тот же цвет, что и кузов – такое у "Джимни" не впервые.

Впрочем, представители Suzuki убедили нас, что во внешности Jimny нет никаких заимствований от других брендов, только от прошлых поколений этой модели. Ведь первое поколение этого мини-внедорожника выпускалось еще с 1970 года, и с тех пор разошлось тиражом в 2,85 млн. Так вот, у каждого из предшественников новый "Джимник" взял какую-то деталь внешности. Круглые фары – от первых поколений, форму задних фонарей и капота – от второго, решетку радиатора – от третьего. А квадратные формы – от двух последних. Таким образом, дизайнеры, сформировав "микс" семейных черт с современными тенденциями дизайна, создали образ, который не может никого оставить равнодушным. "Джимник" нравится как мужчинам, так и женщинам, а о детях и вовсе речь не идет – они от него в восторге.

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Сохраняя традиции, Suzuki Jimny остался верен себе в размерах, компоновке и техническом оснащении. Только современных систем безопасности в нем стало значительно больше, чем в предшественнике. В противовес общей тенденции увеличиваться в размерах от поколения к поколению, новый Suzuki Jimny стал несколько короче модели третьего поколения. При неизменной колесной базе в 2,25 м он потерял 5 см в длину (3645 мм), однако "подрос" в высоту на 5 мм (до 1,72 м).

Размещаемся уютно

Салон Suzuki Jimny – современный и приятный на взгляд и ощупь. Мультифункциональный руль, качественный пластик, массивные круглые дефлекторы обдува по бокам, понятные “крутилки” климат-контроля. Вверху центральной консоли – 7-дюймовый дисплей мультимедийной системы (на топ-версии) с навигацией и возможностью подключения смартфонов. Панель приборов – два "колодца" с многофункциональным борткомпьютером между ними (пока украинский язык недоступен). Впрочем, его управление небольшой кнопкой-крутилкой показалось неудобным. Хорошо, что есть возможность управлять основными функциями также с руля.

Требуют привыкания кнопки стеклоподъемников на центральной консоли – однако это тоже "расплата" за место в салоне. Таким образом карты дверей сделали более узкими. Традиционная для настоящих внедорожников ручка перед передним пассажиром – не только украшение: на бездорожье пассажир за нее частенько держался.

А вот размер багажника и задние места для пассажиров – не сильные стороны "джимника". Оно и не удивительно, при таких размерах. Если задние сиденья разложены, то багажника, считай, нет, – там можно положить только две барсетки. Чтобы разместить сумки, надо сложить сиденья, или хотя бы одно из них. Впрочем, отдадим должное конструкторам – качество пластика даже в багажнике очень приличное.

Несмотря на размеры автомобиля, залезать на задний ряд взрослому человеку не сложно, а сидеть в нем – не тесно. Места хватает, вот только обивка – "как в багажнике". И окно не открывается, а еще беспокоит шум от колесных арок, особенно в дождь или на бездорожье. Поэтому задние места – для детей или недолгих поездок по городу, если ни у кого нет багажа. Чтобы путешествовать компанией из четырех человек, нужно монтировать багажник на крыше. А вот когда выходишь из заднего ряда, легко испачкать брюки о пороги.

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Меньше, однако удобнее

В то же время конструкторы постарались увеличить пространство в салоне. Это сделали за счет высокой посадки, уменьшения карт дверей и увеличения высоты. И действительно, на передних сиденьях достаточно просторно даже рослым мужчинам – высокий потолок не позволяет его достать при раскачивании на бездорожье, а водитель с пассажиром не трогают друг друга локтями. Мы проехали на нем по хорошей дороге километров двести, и не почувствовали усталости. Мягкие сиденья имеют боковую поддержку, эргономично выверенные под людей разного телосложения, руль регулируется по высоте. Единственное, чего не хватает в дальней дороге – подлокотника. Однако на коротких расстояниях и бездорожье он ни к чему.

В отличие от модели прошлого поколения, здесь полностью переработана подвеска. И хотя она “заточена” под бездорожье, для машин с короткой базой авто очень комфортно. Оно мягко переваривает как мелкие, так и крупные неровности, без звуков и вибраций. Кажется, что отечественные дороги с новым "Джимни" не так уж и плохи. Но и на ровном асфальте он держит прямую уверенно.

Максимальная скорость для версии с АКП – 140 км/ч, однако наиболее комфортная скорость на трассе – 110-120 км/ч. При этом автомобиль хорошо держит дорогу, хотя из-за кубической формы кузова звук от ветра и двигателя достаточно ощутимый.

Оцениваем потенциал

Suzuki Jimny – один из немногих современных внедорожников, который сохранил традиционную конструкцию кузова и полного привода. У него рама лестничного типа, а кузов держится на ней с помощью резиновых подушек. Для увеличения жесткости в раму добавили дополнительные крестовины в центре и две перекладины на краях.

Полный привод и подвеска также традиционные для настоящих внедорожников: неразрезные мосты, задние ведущие колеса, а передние включаются механическим рычагом из салона. Для увеличения комфортности езды в рулевое установили демпфер, увеличили диаметр стабилизатора. По сравнению с предшественником четвертое поколение Suzuki Jimny получил лучшие показатели проходимости – клиренс в 21 см (был 19), углы въезда и съезда – 37 и 49 градусов (на 2-3 больше).

Если раньше жаловались на маломощный бензиновый 1,3-литровый двигатель "Джимника", то в новом поколении его объем вырос до 1,5 л и мощность – до 102 л.с. (было 85 “лошадок”). На 20 Нм увеличился и крутящий момент, причем во всем диапазоне оборотов. Кроме того, мотор стал легче на 15%.

Вариантов выбора двигателя нет, а вот коробки передач – есть. Механическая на 5 передач теперь меньше шумит и вибрирует, а автоматическая на 4 – имеет прямой ход кулисы и лучшую экономичность. Всего в ходе теста по обычным дорогам автомобиль с АКП потреблял 7-8 л бензина на 100 км, а на бездорожье – до 9-9,5 л/100 км.

На трассе четырехступенчатому “автомату” AISIN не хватает пятой передачи, хотя в городе и на бездорожье он работает очень комфортно и плавно. И хотя считается, что для бездорожья больше подходит “механика”, эта АКП значительно облегчила управление на скользком или тяжелом подъеме. Когда на МКП надо задумываться о правильной передаче и каждый раз переключаться, на “автомате” просто давишь на газ, и автомобиль лезет, ползет, но выезжает туда, куда ты его направил, из любой трясины.

А теперь – в болото!

Испытать эти характеристики нам пришлось в Карпатах, на Свидовецком горном массиве. Зимой в этой местности, более известной как Драгобрат, можно увидеть только УАЗики, ГАЗ-66 и специально подготовленные внедорожники. Однако летом мы решили преодолеть ее на "стоковых" Suzuki Jimny. Семь новеньких "Джимников" взобрались на гору высотой 1700 м над уровнем моря, а затем спустились к горному озеру Догяска невероятной красоты.

Полный привод Suzuki Jimny называется All Grip Pro. При обычных условиях это заднеприводная машина, а передний мост надо включать только на серьезном бездорожье. Ведь в машине не предусмотрен ни межосевой, ни межколесный дифференциал. Для преобразования этого симпатяги в грубого внедорожного монстра в салоне есть рычаг раздатки, который имеет два положения – 4H и 4L. Чтобы включить передний мост, останавливаемся и переводим рычаг АПК в нейтраль. При этом никакой индикации на панели приборов нету. А если переводить раздатку в режим 4L, то рычаг надо еще и немного утопить. При этом ощутим характерный "железный" звук, а на панели загораются лампы отключения электронных систем – ESP и тому подобное. Однако системы, которые нужны на бездорожье, работают.

Так, электронная система LSD Traction Control заменяет функцию блокировки дифференциала и помогает автомобилю выезжать при потере одним из колес сцепления с дорогой. В этом случае она подтормаживает колесо, позволяя другому на той же оси выгрести. Хотя вывесить Suzuki Jimny очень трудно – из-за короткой базы, то есть расстояния между передними и задними колесами, а также значительными ходами подвески, это сделать почти невозможно. Больше никаких “внедорожных” настроек, как у некоторых премиум-брендов, у Suzuki Jimny нет. Но они ему оказались не нужны.

За время штурма Карпат мы попадали как на скользкие и острые камни, так и на жидкую глину или здоровенные ямы размокшего чернозема. Часто не сдерживались на бруствере колеи от грузовиков и одной стороной соскальзывали в ритвину. Однако из любой "неприятности" все семь "Джимников" выбирались самостоятельно и без посторонней помощи. И после штурма этих серьезных природных преград этот маленький автомобиль получил заслуженное уважение даже у заядлых скептиков.

Одна из систем, работа которой понравилась больше всего – спуска с горы. Когда автомобиль при спуске начинает сползать вниз и не поддается управлению, прямо на ходу нажимаем кнопку активации Hill Descent Control. Электроника берет управление в свои руки, и нам остается снять ноги с педалей. Слышим срабатывание тормозных колодок, а автомобиль самостоятельно прямолинейно, медленно, продолжает движение. Теперь не страшно, а надежно!

Каждый выберет свой

В новом поколении Suzuki Jimny присутствует множество современных систем безопасности. Причем 6 подушек безопасности, ESP, системы экстренного торможения, удерживание и контроль спуска со склона, предупреждения о смене полосы движения, круиз-контроль с ограничителем скорости и даже датчик автоматического переключения дальнего света – уже в базовой комплектации за 489 тысяч гривен.

Естественно, что "Джимников" с моноприводом не существует. В средней комплектации можно выбрать “механику” или “автомат”. А самая дорогая модификация с дисплеем, навигацией и светодиодными фарами, автоматической коробкой передач стоит 673 тысячи гривен. Конечно, некоторые опции платные – например, крыша другого цвета стоит 12 тысяч гривен, а камеры заднего вида нет даже в топ-комплектации – ее устанавливают уже дилеры.

Таким образом, рецепт популярности Suzuki Jimny разгадан – он подходит многим категориям потребителей. Стильный и модный, он очень нравится женщинам, поэтому в качестве второго автомобиля в семью за поездками в магазины или возить детей в школу подходит идеально. Понравится "Джимник" и тем, кто владеет двухместным smart`ом, но не может смириться с небольшими колесами и клиренсом из-за плохих дорог в городе. Мужчинам он нравится за грубость и просто фантастические возможности на бездорожье. Тем более, что доработать его для серьезных внедорожных "покатушек" с помощью специальных тюнинговых аксессуаров очень легко. Однако в качестве единого транспортного средства в семье с детьми его рассматривать не стоит.

Автор: Сергей Матусяк

Фото: автора и "Авто Интернешнл"

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