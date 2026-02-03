Тюнеры создали впечатляющий Toyota Prius с широким кузовом: как он выглядит

На Токийском автосалоне появился шоукар, который выглядит так, будто сошел со страниц аниме или сбежал из подпольных ночных гонок. Проект реализовали специалисты из Crystal Eye вместе с тюнинг-ателье Body Shop Kikuta, сообщает Auto24, ссылаясь на Carscoops.

Стиль босодзоку - без компромиссов

За основу взяли эстетику босодзоку - экстремального японского стиля, где главное не сдержанность, а визуальный шок. Передняя часть Prius получила гигантский сплиттер, который выглядит больше, чем у некоторых трековых суперкаров, а также вентилируемый капот. Боковой профиль украшают широкие алюминиевые расширители крыльев с острыми кромками. Они почти полностью затеняют 20-дюймовые легкосплавные диски Work, добавляя автомобилю еще больше агрессии.

Задняя часть - кульминация шоу

Сзади фантазия тюнеров вышла на максимум. Здесь установлено высокое антикрыло, закрепленное непосредственно на крышке багажника, а также вертикальные аэродинамические плавники, которые выглядят как лезвия. Массивный задний диффузор окончательно закрепляет образ авто. Отдельное внимание уделено свету. Crystal Eye разработала фирменные шестиугольные светодиодные задние фонари, которые впоследствии должны появиться в продаже как аксессуар для серийных Prius.

Посадка почти на асфальте

Эффектный вид дополняет пневматическая подвеска Air Rex Odin. Она позволяет автомобилю буквально “упасть” на асфальт во время парковки. В движении же подвеска поднимает кузов до пригодного для дорог уровня, сохраняя формальную пригодность к эксплуатации.

Никаких изменений в технике

Несмотря на радикальный внешний вид, под капотом все стандартно. Этот Prius сохранил свою гибридную силовую установку мощностью до 220 л.с. (около 164 кВт). Никаких доработок двигателя или трансмиссии не делали. Это усиливает контраст: автомобиль выглядит как герой уличных гонок, но ездит так же тихо и эффективно, как и обычный серийный гибрид.

Шоукар, но с номерными знаками

Crystal Eye 60 Prius не планируют запускать в производство. Это разовый демонстрационный проект, созданный для автосалонов и продвижения послепродажного освещения. В то же время по имеющейся информации, автомобиль формально остается легальным для дорог общего пользования - что особенно впечатляет, учитывая масштаб изменений.