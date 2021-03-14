Тюнинг-ателье GB Design подготовило уникальную версию ВАЗ-2101 – 50-th Anniversary edition, посвященную полувековому юбилею народной "копейки".

Мастерская GB Design расположена в Болгарии в городе Габрово, где в свое время “Жигули” имели немалую популярность. Поэтому не удивительно, что тамошние мастера подошли к делу с большой фантазией, изменив машину до неузнаваемости.

Вероятно, это будет одна из самых уникальных машин в мире: обычно дорогой тюнинг для авто этого класса не заказывают

Поскольку специализация GB Design – автомобильные интерьеры, вся творческая энергия стилистов и технологов была направлена на салон машины. Все его поверхности обшили кожей двух цветов, в интерьере не осталось ни сантиметра с жестким пластиком или металлом.

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Панель приборов заменили на роскошное торпедо от модели 2103, приборы которой получили перекрашенные (белые!) циферблаты. Передние кресла позаимствовали у Toyota, но и их существенно изменили. Задний диван получил новый профиль. В центре (поскольку расстояние между креслами у ВАЗа позволяет) выросла консоль, которая плавно перетекает в подлокотник.

Болгарские тюнеры не удержались и принципиально изменили несколько элементов в интерьере, отступив от дизайна оригинала

Смелым решением было использовать в интерьере машины народного класса элементы из натуральной древесины, но, к счастью, они интегрированы достаточно удачно. Кроме руля, из лакированной древесины выполнены также дверные подлокотники, накладки на торпедо и на дверных картах. Знатоки отмечают, что ковровое покрытие пола, кик-панелей и низа дверных карт повторяет фактурой ковер первых вазовских “шестерок”.

Тема карманов в виде накладных кофров вообще популярна у тех, кто дорабатывает интерьеры винтажных авто

К чести дизайнеров, радикально изменив отделку салона, они сохранили стилистику “единички”, оставив в ней черты и Fiat-124/ВАЗ-2101, и 1960-х в целом. Конечно, перед сборкой салона кузов привели в порядок, все металлические панели задемпфировали поглощающими материалами.

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Внешний вид юбилейной “копейки” тюнеры почти не трогали: два спойлера, шильдики и расставленные колеса

Полированная древесина в интерьере – элемент нетипичный для авто класса ВАЗ-2101. Но в этот раз его использование получилось удачным

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