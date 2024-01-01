Почему тюнингованный Chevrolet Camaro 1970 года стоимостью 300 тысяч долларов продали почти задаром

Как рассказывает Autoevolution, автолюбитель Эдвард Хейни создал этот автомобиль с единственной целью – принять участие в событии Международной ассоциации автомобильных шоу (ISCA) и вернуться домой с наградами.

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Он полностью переделал кузов автомобиля, поэтому ни одна из стандартных панелей этого Camaro не сохранилась. Уникальная машина окрашена в потрясающий мандариновый цвет с многотональными боковыми полосами. Решетка радиатора была сделана из алюминия ручной обработки, а фары были утоплены в крылья.

Автор проекта установил заднюю часть от Corvette, дисковые тормоза на всех четырех колесах и двойные выхлопные трубы по обеим сторонам. При этом минималистичный салон обит велюром. Спереди есть ковшеобразные сиденья, а центральную консоль украсили деревом пекан. На ней размещены органы управления, однако это бутафория. Управлять Camaro 1970 года водитель будет с помощью уникального специального руля.

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Кроме того, в салон установили настоящий телевизор в центральной панели. Одометр почему-то убрали, поэтому информации о реальном пробеге автомобиля нет. Под капотом размещен оригинальный V8 с двумя осевыми нагнетателями Latham и четырьмя позолоченными карбюраторами Weber. Двигатель сочетается с автоматической коробкой TH350, которая передает мощность на задние колеса.

Сообщается, что модель получила 15 титулов регионального чемпионата ISCA и двух чемпионатов Атлантического дивизиона, а также была общим чемпионом ISC еще в 1986 году. С тех пор машина сменила несколько владельцев. Последний приобрел ее в 2017 году и сейчас 54-летний Camaro не ездит.

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Продавец считал, что ему нужен новый стартер, чтобы двигаться самостоятельно. Однако, купили лот за действительно смешную сумму, если учитывать, что в прошлом Camaro стоил 300 000 долларов, а в 2015 году - 150 000 долларов. Недавно модифицированный автомобиль продали за 18 250 долларов.