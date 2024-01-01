Только после 870 тысяч километров пробега на старом Mercedes-Benz загорелся "Check Engine"

Компания Mercedes-Benz создавала W210 как практичное и выносливое авто, однако данный экземпляр с пробегом в более 870 тысяч километров, ставший главным героем нового видео “Fast Lane Car”, точно бы удивил инженеров немецкого автопроизводителя.

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Этот E320 1997 года выпуска все еще имеет оригинальный бензиновый V6 M112, выдававший мощность в 224 л.с. и 315 Нм крутящего момента. К слову, поколение W210 было первым, которое использовало этот силовой агрегат. В свои лучшие времена универсал мог разгоняться до 100 км/ч за 8 секунд и развивать максимальную скорость в 234 км/ч.

В видео рассказывают судьбу модели. По словам Мэри – автора видео, у этой машины было два владельца. Первый проехал около 60 000 км, тогда как второй, вероятно, эксплуатировал свое авто ежедневно. Путем несложных расчетов команда “Fast Lane Car” подсчитала, что универсал условно объехал Землю по экватору более 20 раз.

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Автомобиль был приобретен на аукционе и обошелся авторам канала всего в 918 долларов. Правда, им пришлось инвестировать 1300 долларов в универсал, чтобы сделать его управляемым и максимально безопасным, поскольку он имел старый радиатор и тормозные магистрали.

Впечатляюще, но в салоне этого E320 работает абсолютно все, кроме встроенного телефона. Правда, руль показался блогеру липким. Когда Мэри пыталась включить фары, на панели приборов появилось сообщение “Лампа неисправна”, а индикатор “Check Engine” впоследствии погас.

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Последней интересной особенностью этой машины является “секретные” сиденья в багажнике, раскладывающиеся против движения автомобиля. Они настолько тесные, что компания Mercedes-Benz рекомендовала перевозить исключительно детей на этих сиденьях.