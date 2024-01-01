Только за месяц в Украину привезли 11 подержанных Maserati: какие еще "свежие" автомобили покупали

Привезенных из-за границы подержанных легковых машин в апреле 2025 года на первую регистрацию было подано 20,5 тысяч. Этот показатель на 2% больше относительно результатов марта текущего года, и на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщают в Институте исследований авторынка.

С начала года объемы импорта постепенно росли: за январь прибыло 14,5 тыс. легковушек, в феврале - 17,7 тыс., в марте - 20 тысяч, и сейчас имеем фиксацию этого объема.

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Что подавали на первую регистрацию чаще? Твердую победу в этом зачете получает Volkswagen, с солидной долей 20,7%. Также в тройку самых популярных импортируемых марок вошли Audi и Nissan. Renault досталось четвертое место, а Tesla, которая по итогам прошлого года имела восьмую позицию, поднялась на пятую.

Топ-10 производителей, спрос на какие "свежепригнанные" авто был наибольшим:



Среди отдельных моделей первенство у Volkswagen Golf, которому помогает электрическая версия e-Golf. Второе место у Skoda Octavia, третье - у Volkswagen Tiguan, которому серьезную конкуренцию составляет Audi Q5.

А еще заметно, сколько ввозят электромобилей - пятая строчка у Nissan Leaf, шестая - за Tesla Model Y, восьмая - у Tesla Model 3. Чем ближе запланированная отмена льгот на их растаможку, тем активнее их покупают, даже несмотря на то, что цены на электромобили уже несколько выросли.



Топ 10 моделей свежепригнанных авто, апрель 2025

Средний возраст легковушек, которые влились в украинский парк в течение апреля 2025 года составил 9,5 года, как и месяцем ранее.