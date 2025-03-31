Торговая войны Трампа аукнулась Маску: в Канаде Tesla подорожали на 9000 долларов

Цены на автомобили Tesla выросли до 9000 канадских долларов (6189 долларов США) после того, как на выходных был объявлен тариф администрации Трампа в размере 25%, сообщает Driveteslacanada.

Кроме того, канадское правительство может не продлевать налоговые льготы для этого производителя (сейчас они действуют до 31.03.2025)) и планирует ввести пошлину на Tesla до 100% цены. Об этом заявила возможная следующая премьер Канады Христя Фриланд, которая является этнической украинкой. Это будет означать полную остановку продаж электромобилей этого бренда в стране.

Кстати Трамп отменил указ Байдена по поддержке электромобилей

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Сейчас в Канаде такие цены на новые Tesla:

Tesla Model 3

LR RWD: 59 990 долларов США (+ 4000)

LR AWD: 68 990 долларов США (+8000)

P: 79 990 долларов США (+ 9 000)

Tesla Model Y

LR RWD: 64 990 долларов США (+4 000)

LR AWD: 68 990 долларов США (+4 000)

P: $73,990 (+4 000)

Model Y Launch, обновленная версия Tesla Y с обновлениями дизайна, остается по цене 84 990 долларов, что не повлияло на подъем.

Tesla Model S и Model X

Полный привод (AWD): $114,990 (+$4,000)

Plaid: 135 990 долларов (+ 4000 долларов)

Model S nf Model X почувствовали равномерное увеличение на 4000 долларов в своих вариантах AWD и Plaid.

Цены на Cybertruck остались неизменными.

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Указанные цены опубликованы еще до решения правительства Канады ввести зеркальные пошлины для товаров из США. Ведь Model Y, Model 3, Model S и Model X происходят из американских заводов Tesla - Fremont и Giga Texas.