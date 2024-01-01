Toyota C-HR Plug-in Hybrid 220 будет проезжать без бензина 100 километров

Для езды в городе новый Toyota C-HR Plug-in Hybrid 220 использует комбинацию инноваций аппаратного и программного обеспечения, что делает его почти электромобилем.

Так, при использовании исключительно на городских улицах он достигает электрического запаса хода от 97 км до 106 км.

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Toyota C-HR Plug-in Hybrid 220 оснащена усовершенствованной системой PHEV, которая состоит из электродвигателя 163 DIN HP (120 кВт) на передней оси, а энергия накапливается в литий-ионной батарее высокой мощности емкостью 13,6 кВт-ч. Под капотом установлен 2,0-литровый двигатель мощностью 152 DIN HP (112 кВт).

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Система Predictive Efficient Drive использует текущие данные и информацию из предыдущих поездок для повышения эффективности. Он включает функцию геозонирования, которая анализирует условия дорожного движения с помощью облачной навигации и постоянно изучает регулярные маршруты и стиль вождения пользователя.

Автомобиль автоматически переключается между гибридным и электрическим режимами, чтобы увеличить запас хода EV для зон с низким уровнем выбросов. Если пункт назначения требует проезда через обязательную зону BEV, система геозонирования обеспечивает достаточный заряд, чтобы сделать это полностью в режиме EV. Если пункт назначения находится в зоне с низким уровнем выбросов, система автоматически сохраняет достаточно заряда, чтобы завершить путешествие в режиме EV.

Другой элемент Predictive Efficient Drive – Predictive Deceleration Support – работает для уменьшения потерь регенерированной энергии, способствуя экономии топлива. Используя информацию из предыдущих поездок, данные навигационной системы определяют обычные места для замедления и автоматически увеличивают силу торможения двигателем, чтобы улучшить рекуперацию энергии торможения.

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Когда Toyota C-HR Plug-in Hybrid 220 приближается к автомагистрали или участку в гору, которые требуют дополнительной мощности, система заблаговременно выбирает гибридный режим, чтобы зарядить батарею в соответствии с ожидаемой высокой нагрузки, еще больше повышая экономию топлива.

Повышение эффективности Plug-in Hybrid 220 также достигается за счет аппаратных инноваций. При подключении система подогрева батареи сокращает время, необходимое для подзарядки, что увеличивает запас хода автомобиля в холодную погоду. Во время работы батарея охлаждается, когда это необходимо для оптимизации производительности и запаса хода, а инновационная система кондиционирования воздуха с тепловым насосом уменьшает влияние на запас хода электромобиля, используя тепловую энергию из наружного воздуха для обогрева салона.

Когда батарея разряжается во время длительных путешествий, Toyota C-HR Plug-in Hybrid 220 выражает свою настоящую двойную ДНК, автоматически переключаясь в гибридный режим.