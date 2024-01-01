У Toyota Corolla Cross оказались проблемы с электроникой тормозной системы

В общем Toyota обязалась исправить неисправность, связанную с тормозным приводом и блоком управления системы контроля заноса, которая в результате может повлиять на эффективность торможения в 42 199 единиц и Corolla Cross Hybrid в США.

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Как описала проблему компания, пострадавшие транспортные средства, имеют неисправное программное обеспечение, из-за чего давление тормозной жидкости не контролируется должным образом, особенно когда педаль тормоза нажимается во время поворотов.

Из-за этого, водители могут почувствовать как педаль тормозов становится "тяжелее", а тормозной путь увеличивается. Toyota говорит что ДТП и травм, вызванных в результате дефекта не было зафиксировано и что исправить неисправность можно обычным обновлением программного обеспечения.

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Дилеры получили указание провести соответствующую процедуру абсолютно бесплатно. Компания сообщит владельцам пострадавших авто о необходимости ремонта до 19 ноября.