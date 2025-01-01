Toyota Corolla в США получила полный привод и новые опции

Этой осенью в США появится Toyota Corolla Hybrid 2026 года. Начальная цена на комплектацию LE начинается от 24 575 долларов, что на 750 долларов дороже предыдущей модели. Частично это увеличение связано с большим количеством стандартного оборудования, начиная с системы мониторинга слепых зон и системы предупреждения о перекрестном движении сзади, пишут в Autoevolution.

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Самый дешевый гибридный Corolla на рынке Соединенных Штатов получает 7,0-дюймовую цифровую панель приборов, систему помощи при выезде из полосы движения и проактивную помощь при движении. В комплектации XLE стандартно установлена 12,3-дюймовая цифровая панель приборов.

Для модельного года 2026 предлагается пять комплектаций, из которых только начальный уровень LE и средний уровень SE могут быть полноприводными (за счет электродвигателя на задней оси). Странно, что высшая версия XLE имеет только передний привод.

Переход на полный привод означает расход топлива 5,3 литра на 100 километров (без него – ровно 5 литров), что довольно впечатляюще для компактного автомобиля. Если уж на то пошло, то самым экономным гибридом, продающимся сегодня на рынке Соединенных Штатов, является переднеприводный Prius – он расходует горючего около 4,1 литра на 100 километров.

Передний электродвигатель Toyota Corolla обеспечивает до 93 лошадиных сил и 184 ньютон-метра крутящего момента по сравнению с 40 и 62 для заднего агрегата.

1,8-литровый атмосферный четырехцилиндровый двигатель, соединен с планетарной передачей с электронным управлением и бесступенчатой коробкой передач, имеет мощность 138 лошадиных сил и крутящий момент 142 ньютон-метра. Светодиодные фары входят в стандартную комплектацию, а сенсорные экраны информационно-развлекательной системы имеют диагональ от 8,0 до 10,5 дюймов. Обе системы поддерживают беспроводные Apple CarPlay и Android Auto.

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Говоря об аудио, то стандартно входят шесть небрендированных динамиков. Corolla Hybrid XLE может быть оснащена девятью динамиками, сабвуфером и усилителем благодаря доступной аудиосистеме JBL Premium.