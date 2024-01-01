Toyota добавила в модели 2025 года новую функцию "гео-ограждения": что это такое

Европейская версия Toyota Prius 2025 года получила новую функцию “гео-ограждения” (Geo-fencing), а также цифровой ключ и беспроводную зарядку смартфона в базовой версии.

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Интеллектуальная функция гео-зонирования Geo-fencing, внедрена Prius, работает также в новой CH-R.

Система гео-ограждения анализирует состояние дорог и дорожного движения с помощью облачной навигации. Эти данные сочетаются с постоянным изучением обычных маршрутов и стиля вождения пользователя, чтобы позволить Prius максимизировать заряд аккумулятора для будущих зон с низким уровнем выбросов путем автоматического переключения между гибридным и электрическим режимами.

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Если маршрут проходит через обязательную зону без выбросов, система гео-зонирования обеспечивает достаточную дальность, чтобы обеспечить ее прохождение в электрическом режиме. А если пункт назначения находится в зоне с низким уровнем выбросов, система автоматически сохраняет заряд для завершения путешествия в электрическом режиме.

Кроме технологии гео-ограждения, модельный ряд Prius 2025 включает дополнительные функции премиум-класса в стандартной комплектации для всех комплектаций. Цифровой ключ на основе программы позволяет пяти пользователям получить доступ к автомобилю и завести его с помощью смартфона, а устройства можно легко заряжать с помощью беспроводного зарядного устройства в передней части салона.

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Гибрид с возможностью подзарядки от электросети Prius 2025 предлагает запас хода на полностью электрическом ходу (EAER) до 110 км в городах и до 86 км в смешанном режиме.

С обновленной системой зарядки от солнечных батарей, Prius пятого поколения может заряжаться самостоятельно, эквивалентно до 8,7 км на электрическом ходу в день.