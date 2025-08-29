Toyota фиксирует рекордные продажи автомобилей

В июле компания Toyota Motor Corp. снова обновила рекорд по производству и продажам автомобилей, продолжив успешную серию уже седьмой месяц подряд, сообщает Аutoconsulting.ua. Спрос в США и Китае остается высоким, несмотря на торговые противоречия в мире.

Читайте также: Угон Toyota Hilux выросли на 550%

Общие продажи Toyota, включая дочерние компании Daihatsu Motor Co. и Hino Motors Ltd., выросли на 4% по сравнению с прошлым годом и составили 963 796 автомобилей. В Японии продажи снизились на 2%, зато на других рынках выросли на 6%.

Особенно сильными были результаты в Северной Америке: продажи брендов Toyota и Lexus подскочили на 20% благодаря спросу на пикапы, внедорожники и гибриды. В Китае продажи выросли на 5,7%.

Производство компании тоже увеличилось: в июле оно выросло на 2,6% и составило 947 943 автомобиля, при этом падение на внутреннем рынке компенсировали показатели за рубежом.

2025 год стал для Toyota особенно удачным из-за высокого спроса на гибридные авто и спешки покупателей приобрести машины до введения пошлин администрацией Дональда Трампа. Теперь японские автомобили при импорте в США облагаются 15% пошлиной. Это меньше, чем предыдущие 25%, но все равно является серьезным ударом для автопроизводителей.

В начале августа Toyota снизила прогноз прибыли на год, предупредив, что тарифы могут стоить компании 1,4 трлн иен (9,5 млрд долларов США). Теперь ожидаемая операционная прибыль составляет 3,2 трлн иен за финансовый год, завершающийся в марте 2026-го, вместо предыдущего прогноза в 3,8 трлн.

Для сравнения, другие японские производители в июле показали худшие результаты. Honda Motor Co. зафиксировала падение продаж на 7,6% (до 279 727 авто) и снижение производства на 7%. В Nissan Motor Co. продажи наоборот немного выросли - на 0,5% (до 262 745 авто), впервые за 16 месяцев удалось избежать падения благодаря резкому росту спроса на электромобиль N7 в Китае (+22%).

Несмотря на успехи, Toyota и другие японские бренды сталкиваются со все более жесткой конкуренцией от производителей электрокаров - прежде всего BYD и Tesla.

В Украине Toyota также много месяцев подряд демонстрирует лидерские позиции, подтверждая титул №1 на украинском рынке.