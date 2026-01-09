TOYOTA сделает ограниченный тираж заряженного хот-хэтча GR Yaris MORIZO RR

GR Yaris MORIZO RR создавался на основе реального гоночного автомобиля команды TOYOTA GAZOO ROOKIE Racing. Несмотря на чрезвычайные нагрузки Нюрбургринга, автомобиль продемонстрировал исключительную надежность и стабильность что и стало фундаментом для создания дорожной версии.

Именно восьмиступенчатая автоматическая коробка передач GAZOO Racing Direct сыграла ключевую роль - она позволила Morizo преодолеть больше кругов, чем планировалось, без потери контроля и концентрации. После финиша он лично отметил баланс, управляемость и характер автомобиля.

Подвеска, настроена для легендарной трассы

Одним из ключевых отличий GR Yaris MORIZO RR стала эксклюзивная подвеска, настроенная с учетом прижимной силы, которую создает новое заднее антикрыло из углеродного волокна. Амортизаторы адаптированы так, чтобы шины сохраняли максимальный контакт с дорогой даже на неровных участках.

В результате автомобиль сочетает жесткое спортивное поведение с неожиданно комфортной ежедневной ездой. Система электроусилителя руля также получила индивидуальные настройки для более точной обратной связи и ощущения единства между водителем и машиной.

Режим полного привода MORIZO - вместо GRAVEL

Специально для этой версии был разработан новый режим полного привода - MORIZO, который заменяет стандартный режим GRAVEL. В режиме MORIZO начальное распределение крутящего момента установлено в соотношении 50:50 между передней и задней осями. Такая настройка обеспечивает максимальную стабильность, предсказуемое поведение в поворотах и уверенность во время активного управления - именно так, как этого требовал Morizo во время работы над автомобилем.

Карбоновый аэродинамический пакет и узнаваемый стиль

GR Yaris MORIZO RR получил эксклюзивный аэродинамический пакет, разработанный при участии гоночной команды TGRR:

заднее антикрыло из углеродного волокна

передний спойлер

боковые пороги

капот из карбона

Автомобиль окрашен в фирменный цвет Gravel Khaki - любимый оттенок Morizo, который отличается характером, но в то же время органично смотрится в повседневном использовании. Образ дополняют матово-бронзовые колесные диски, черная решетка радиатора Piano Black и желтые тормозные суппорты - фирменный акцент Morizo.

Интерьер для тех, кто действительно управляет

Салон GR Yaris MORIZO RR создавался вместе с профессиональными гонщиками. Ключевые элементы:

замшевый руль с уменьшенным диаметром

желтая прострочка Morizo на руле, рычаги КПП и стояночного тормоза

обновленные подрулевые лепестки и переключатели, расположены независимо - по мотивам раллийного GR Yaris Rally2

Эксклюзивные сиденья получили новый дизайн вышивки, перфорацию другого цвета и контрастную строчку. В салоне также установлена табличка с серийным номером и логотипом MORIZO RR, а цифровая панель приборов GR Full TFT отображает специальный режим MORIZO. Отдельный штрих - лобовое стекло с автографом Morizo.

Лимитированная серия для настоящих фанатов GR

GR Yaris MORIZO RR будет выпущен ограниченным тиражом: 100 автомобилей для Европы и еще 100 автомобилей для Японии. Начало продаж запланировано на весну 2026 года. Это не просто спецверсия - это дорожный автомобиль, максимально приближенный к гоночному духу TOYOTA GAZOO Racing.