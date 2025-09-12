Toyota готовит электрические Land Cruiser и RAV4 и будет производить их в США

Как пишет Carscoops, японский автопроизводитель переносит производство следующего Lexus ES из США обратно в Японию, чтобы освободить место на конвейере на заводе в Кентукки для двух трехрядных электрических внедорожников. Вероятно, один из них будет называться Land Cruiser, а другой будет вдохновлен RAV4.

Читайте также: Китайская Toyota Corolla теперь выглядит как Prius: фото

Toyota уже несколько лет намекает на появление электрического Land Cruiser, ведь популярность кроссоверов и внедорожников продолжает увеличиваться. Сосредотачиваясь на производстве и продаже внедорожников в США, компания также может избежать пошлин на свои самые популярные модели.

Неофициальный рендер Toyota FJ Cruiser (Источник: Carcoops)

Источник Reuters утверждает, что будущие электромобили “будут базироваться на Land Cruiser и RAV4”. Хотя формулировка говорит о том, что они могут быть непосредственно производными от этих моделей, также возможно, что источник имел в виду, что они могут просто носить эти названия, даже если сами автомобили отличаются.

Также интересно: Турецкие и китайские авто оказались безопаснее европейских: результат краш-теста Euro NCAP

Концепт Land Cruiser SE, впервые представлен в 2023 году, полностью соответствует электрифицированной версии популярного внедорожника. Еще одним, хотя и менее вероятным, кандидатом на название Land Cruiser является давно озвученный компактный внедорожник, который часто называют FJ Cruiser, однако его размер не подходит для трехрядной компоновки.

Toyota Sport Crossover Concept

Вторая модель, описана как электрический внедорожник на базе RAV4 с тремя рядами сидений, может оказаться еще более важной для стратегии бренда. Сейчас RAV4 является третьим самым популярным автомобилем в США в этом году. Семейный электромобиль, позиционированный ближе к привычному бренду RAV4, может дать линейке электрических автомобилей Toyota толчок, которого нет у bZ4X. Если электрический RAV4 сможет быть хоть немного таким же популярным, как и бензиновая модель, это будет огромной победой.