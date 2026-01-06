Toyota GR86 получила ретро-образ AE86 с выдвижными фарами и духом 80-х: фото

Главный акцент Neo86 сделан на полностью переработанной передней части. Комплект включает плоский капот, функциональные выдвижные фары и новый бампер в стиле AE86. Черный передний бампер дополнен желтыми указателями поворота и противотуманными фарами, отмечает Carscoops.

Расширенные крылья и ностальгические детали

Ретро-настроение продолжается расширенными передними и задними крыльями, которые подчеркнуты глянцево-черными накладками на болтах. Сплиттер, боковые пороги и демонстрационная черно-белая ливрея формируют целостный образ. Завершают картину колеса в стиле классических восьмиспицевых дисков AE86 - прямой визуальный мост между поколениями.

Задняя часть - современность с намеком на классику

Несмотря на масштабные изменения спереди, силуэт Toyota 86 сохраняет свои современные, округлые пропорции. В то же время Result Japan адаптировала и корму - появился спойлер типа “утиный хвост”, измененный задний бампер и неоригинальные светодиодные фонари. Двойные выхлопные трубы остаются на своих местах, подчеркивая спортивный характер купе.

Техника без изменений - пространство для апгрейдов

Комплект Neo86 не вмешивается в механику. Под капотом остается 2,0-литровый атмосферный оппозитный двигатель мощностью 197 л.с. - в паре с шестиступенчатой “механикой” или АКПП и классическим задним приводом. В то же время тюнер намекает, что пакет легко сочетается с доработками подвески и силового агрегата.

Дебют в Токио и глобальные планы

Публичная премьера Neo86 состоится 9 января 2026 года на Токийском автосалоне, где Result Japan откроет предварительные заказы. Цены пока не объявлены, но компания уже подтвердила - комплект не будет эксклюзивом для Японии. Его планируют продавать по всему миру, а совместимость охватывает Toyota GT86 и GR86, Scion FR-S и Subaru BRZ первого поколения.