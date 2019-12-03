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При покупке нового автомобиля очень важно правильно выбрать продавца, то есть дилерский центр, который является представителем автопроизводителя в регионе. Например, только в Киеве работает 4 дилера японской Toyota.

Все дилерские центры Toyota соответствуют единым стандартам японского автоконцерна. Поэтому внешний вид, интерьер, квалификация работников и набор услуг у них практически одинаковый. Однако есть между дилерами и различия, вызванные расположением, наличием тестового парка и набором дополнительных услуг.

Без пробок и проблем с парковкой

Например, автоцентр Toyota “Автосамит на Столичном" расположен на выезде из города, где не бывает пробок. Поэтому до него удобно добираться автомобилем. Большая стоянка не заставит долго искать место для парковки. А владельцы Toyota, которые приезжают сюда для проведения некоторых работ, могут воспользоваться бесплатным такси-сервисом от дилера.

Дилерский центр “Автосамит на Столичном” дополнил семью салонов на Столичном шоссе корпорации "УкрАвто" в 2009 году. Центр построен в соответствии со всеми стандартами и требованиями Toyota. У него – просторный шоу-рум на 1200 квадратных метров и большую сервисную зону площадью более 1700 м2, на которых размещены 24 поста для проведения различных работ. Это особенно важно во время сезонных работ, когда, например, записываясь на переобувку шин, клиенту не приходится долго ждать свою очередь.

А для новых клиентов, которые впервые приехали обслуживать свою Toyota, здесь предусмотрена скидка 20% на ремонтные работы и 15% – на фирменные запчасти. Также система лояльности действует для владельцев авто, у которых уже истек гарантийный срок. А еще сюда выгодно приезжать в воскресенье – в этот день существует дополнительная скидка на услуги СТО.

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Два полигона для тест-драйва

Еще одно преимущество расположения "Тойоты на Столичном" – наличие скоростной магистрали и специального внедорожного полигона. Ведь одним из главных критериев окончательного выбора автомобиля для покупателя является тест-драйв. Обычно перед тем, как приобрести конкретное авто, будущий владелец пробует несколько различных моделей. И хочет проверить их в различных режимах эксплуатации.

Одно дело, когда делаешь это на загруженных дорогах города, ползком в пробках, а другое – когда можно проверить динамику на пустой дороге Столичного шоссе. Особенно, когда речь идет о бестселлерах Camry и RAV4, которые в гибридном исполнении являются самыми быстрыми моделями и набирают сотню чуть больше, чем за 8 секунд.

Для внедорожников и SUV очень важно проверить их свойства вне дорог. Для этого у "Тойоты на Столичном" есть собственный полигон для внедорожников. Здесь созданы препятствия, которые могут оказаться на пути этих авто – холмы, перевалы, мягкий грунт и даже небольшие водоемы. Однако именно на этом полигоне можно почувствовать все возможности Toyota Land Cruiser 200 и Prado, оценить проходимость пикапа Hilux и найти место, куда сможет доехать RAV4.

Записаться на тест-драйв новой Toyota можно здесь.

Несомненным преимуществом "Тойоты на Столичном" является удобный шоу-рум, в котором размещены много автомобилей, доступных для приобретения прямо сейчас. В автосалоне также привлекают внимание большая детская площадка и уголок отдыха для клиентов, магазин аксессуаров.

В этом дилерском центре или рядом с ним можно заказать услуги тюнинга, выбрать приемлемые кредитные условия и страховку на авто. Таким образом, при выборе автомобиля Toyota на Столичном шоссе клиент получает весь комплекс услуг в одном месте, причем на выгодных условиях.

Напомним, что стартовали продажи обновленного Toyota C-HR.