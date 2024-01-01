Toyota Land Cruiser, Camry и Corolla чаще всего угоняют: в чем причина

Как сообщает Drive, в 2023-2024 годах количество исков об угоне автомобилей, выросло на 18% по сравнению с годом ранее и на 23%, чем два года назад. В пятерку наиболее угнанных транспортных средств входят: Holden Commodore, Mazda 3, Toyota LandCruiser, Toyota Camry и Toyota Corolla.

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Представители RAA призвали владельцев вышеупомянутых моделей не пренебрегать безопасностью своих автомобилей, в частности хранить ключи от авто в надежном месте, чтобы воры, которые могут проникнуть в дом, не нашли их, ведь в большинстве случаев угон устраивают организованные преступные группы.

Интересно, что по другим данным, которыми поделилась страховая компания AAMI, в список этих моделей также вошли Toyota Hilux и Ford Ranger. Причиной массовых похищений является то, что эти модели являются наиболее продаваемыми на рынке Австралии.

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К тому же полиция штата Виктория обнаружила, что почти 65% краж, связанных с этими автомобилями, в одном из самых богатых районов Мельбурна происходят из-за того, что владельцы оставляют свои машины незапертыми.