Toyota Land Cruiser FJ может получить дизельную версию

На момент запуска FJ доступен исключительно с атмосферным 2,7-литровым бензиновым двигателем. Это хорошо знакомый агрегат, который использовался в Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Hilux, Toyota Fortuner и других моделях бренда, отмечает Auto24.

В новом FJ он развивает 161 л.с. и 246 Нм крутящего момента и работает в паре с 6-ступенчатым “автоматом” и постоянным полным приводом. Для нетяжелого бездорожья и ежедневной эксплуатации этого достаточно, но фанаты “крутящего момента снизу” ожидали дизельный вариант с момента дебюта модели.

Дизель в перспективе - и совсем другой характер

По данным японских журналистов Best Car, следующим шагом для Toyota Land Cruiser FJ может стать появление 2,8-литрового турбодизеля. Этот четырехцилиндровый агрегат уже знаком по Toyota Land Cruiser 250 и Hilux и выдает 201 л.с. и 500 Нм крутящего. И вот здесь разница с бензиновым мотором ощутима: крутящий момент фактически увеличивается вдвое.

Для рамного внедорожника это означает лучшую тягу на бездорожье, увереннее буксировки и в целом “взрослее” характер. К слову, этот дизель уже совместим с 48-вольтовой мягкой гибридной системой, но получит ли FJ электрифицированную версию - пока вопрос открытый.

Рамная классика в компактном формате

FJ имеет длину 4,58 метра и построен на проверенной рамной платформе IMV - той же архитектуре, что лежит в основе Hilux и Fortuner. То есть это не кроссовер с внедорожным имиджем, а настоящий рамник в более компактном формате. Именно поэтому ожидание дизельной версии выглядит логичным: такая конфигурация идеально вписывается в концепцию “малого, но серьезного” Land Cruiser.

Ждать придется долго

Впрочем, быстрого дебюта дизеля не будет. По предварительным оценкам, 2,8-литровая версия может появиться не раньше 2029 года. Пауза выглядит стратегической: Toyota сможет адаптировать мотор к более жестким экологическим стандартам и уверенно продавать модель на регулируемых рынках до 2030-х годов. Бензиновому 2,7-литровому агрегату соответствовать будущим нормам будет все сложнее, поэтому дизель может стать не просто альтернативой, а необходимостью.

География продаж

Официальный дебют в Японии запланирован на май 2026 года. Там модель предложат в комплектации VX с прямоугольной LED-оптикой и богатым базовым оснащением. Подтвержденные рынки - Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Южная Америка и Африка. Европа и Северная Америка пока остаются вне планов. Если 2,8-литровый турбодизель действительно появится, FJ превратится с “интересного новичка” на очень серьезного игрока в своем сегменте.