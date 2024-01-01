Toyota меняет план внедрения электромобилей в США из-за падения роста их продаж

Как передает Carscoops, компания изменила ориентировочный срок начала производства нового трехрядного электрокроссовера на своем заводе в Кентукки. Ранее Toyota инвестировала 1,3 миллиарда долларов в этот автомобильный завод.

Читайте также: Сразу 40 пикапов Toyota Hilux попали к нужным ребятам

Кроме этого, автопроизводитель также отказался от планов производства электрических внедорожников Lexus в Северной Америке до 2030 года. Вместо этого эти модели, с высокой вероятностью, будут импортироваться из Японии.

Завод по производству электромобилей Toyota в Кентукки

Nikkei Asia сообщает, что своим поставщикам Toyota сообщила о задержке лишь недавно и указала, что отсрочка начала производства новой модели вызвана вынужденными изменениями дизайна трехрядного внедорожника, название которого, как ожидается – Toyota bZ5x. Инсайдеры сообщают, что модель будет иметь в основе текущую архитектуру бренда e-TNGA.

Также интересно: В Toyota Corolla Cross обнаружили проблемы с электроникой тормозной системы

К слову, ранее компания скорректировала план по ожидаемому количеству выпущенных электромобилей в 2026 году с 1,5 миллиона до 1 миллиона единиц. Кроме этого, по слухам, новый трехрядный внедорожник также будет выпускаться под брендом Subaru на том же заводе в Кентукки в рамках соглашения между двумя японскими автопроизводителями.