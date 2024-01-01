Toyota отказала в гарантии двум владельцам сгоревших GR Corolla

Как передает Motor1, Toyota GR Corolla Circuit Edition 2023 года Брайана Бэнкса вспыхнула 8 июня. Причина возгорания неизвестна, однако, по предположениям, ею мог стать выход из строя двигателя. Страховая компания покрыла большую часть расходов, однако владелец также обратился к автопроизводителю за гарантийными выплатами.

Читайте также: Toyota останавливает выпуск двух моделей из-за сфабрикованных тестов на безопасность

Однако, он получил довольно странный ответ с отказом, где представители Toyota сказали, что по отчетам CarFax водитель превышал ограничение скорости в 135 км/ч, несмотря на то, что его автомобиль не был оборудован спортивной резиной.

В результате автопроизводитель заявил, что автомобиль подвергся “насилию”, ведь по данным проверок, Брайан Бэнкс развивал на нем скорость в 184 км/ч. Однако, каким образом отсутствие спортивных шин могло вывести из строя двигатель, Toyota комментировать отказалась.

Также интересно: Владельцы водородных Mirai обвиняют Toyota в монополизации рынка водорода

Владелец свидетельствует, что за две недели до пожара обнаружил, что двигатель начал работает плохо, подобно тому, когда не работает один из цилиндров. Проблема исчезла после того, как он выключил двигатель и запустил его еще раз через несколько минут.

Автомобиль Себастьяна Р.

Бэнкс отправил свою GR Corolla к дилеру для планового обслуживания и проверки. Дилерский центр не обнаружил проблем в работе двигателя и добавил, что некорректная работа мотора могла быть вызвана усилителем октанового числа или некачественным топливом с высоким октановым числом.

Читайте также: Toyota Land Cruiser 250 получил бюджетную версию: как она выглядит

В то же время сообщается, что автомобиль другого владельца, который позволил вспоминать себя как Себастьян Р., полностью сгорел в ночь на 3 мая имея лишь 14 822 км пробега на одометре. Его претензия также была отклонена представителями Toyota, которые не смогли объяснить причину своего решения.